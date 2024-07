Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, βγήκε από το νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε έπειτα από την επίθεση που δέχτηκε κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης στην πολιτεία Πενσιλβάνια το Σάββατο, 13 Ιουλίου. Ο Τραμπ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα στο δεξί αυτί, από σφαίρα που τον χτύπησε ξυστά.

Παράλληλα, το φως της δημοσιότητας είδε ένα βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης, που δείχνει έναν σκοπευτή της μυστικής υπηρεσίας των ΗΠΑ να πυροβολεί επανειλημμένα προς την κατεύθυνση του δράστη, ο οποίος όπως ανακοινώθηκε «εξουδετερώθηκε» επιτόπου.

Footage of the Sniper taking shots at the shooter who shot at Donald Trump & grazed his ear pic.twitter.com/JICcQNUjIl

— FearBuck (@FearedBuck) July 14, 2024