Συγκλονιστικό ηχητικό ντοκουμέντο από τις στιγμές πριν αλλά και μετά τη σύγκρουση αεροπλάνου με ελικόπτερο στις ΗΠΑ εξασφάλισε το CNN από το LiveATC.net.

Αρχικά, ακούγεται η στιγμή που οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ρωτούν το ελικόπτερο αν είναι ορατή η εμπορική πτήση της PSA Airlines.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας είπε: «PAT 2-5 έχετε το CRJ στον ορίζοντα;». Στη συνέχεια ο χειριστής είπε: «PAT 2-5 περάστε πίσω από το CRJ».

Αμέσως μετά, στο ηχητικό υλικό καταγράφηκαν αγκομαχητά ενώ ακούστηκε και ένα «oooh» στο βάθος, που προέρχεται προφανώς από τον πύργο ελέγχου, όταν οι χειριστές αντιλαμβάνονται τη στιγμή της συντριβής.

Έπειτα, ο πύργος ελέγχου ειδοποίησε έναν άλλο πιλότο για το τι συνέβη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Δεν ξέρω αν καταλάβατε νωρίτερα τι συνέβη, αλλά υπήρξε σύγκρουση στο άκρο προσέγγισης του 3-3. Θα διακόψουμε τη λειτουργία επ’ αόριστον, αν θέλετε να επιστρέψετε στην πύλη. Σας προτείνω να συνεννοηθείτε με την εταιρεία. Ενημερώστε με για το τι θέλετε να κάνετε», λέει ο ελεγκτής, αναφερόμενος στον αεροδιάδρομο 33.

Το ηχητικό υλικό αποκάλυψε επίσης ότι ένας άλλος πιλότος είχε δει το περιστατικό και το επιβεβαίωσε με έναν ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας.

«Δεν ξέρω αν το ακούσατε, αλλά υπήρξε μια σύγκρουση στο τέλος του διαδρόμου προσγείωσης 3-3. Θα κλείσουμε για άγνωστο διάστημα.

«Ναι, ήμασταν κοντά στο αεροδρόμιο και είδαμε τις σπίθες από την άλλη άκρη του Πότομακ» είπε άλλος πιλότος.

🚨#BREAKING: Shared to me anonymously shows the Playback from official Air Traffic Control radar 📌#Washington | #DC Watch as exclusive playback, sent anonymously by @avgeekjake to Rawsalerst, reveals official Air Traffic Control radar footage displaying the Collision Alert.… pic.twitter.com/s2SvT2OTPJ — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 30, 2025

Αγωνιώδεις έρευνες στο ποτάμι

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA), αεροσκάφος τύπου CRJ700 κατασκευασμένο από την καναδική Bombardier, που εκμεταλλευόταν η αεροπορική εταιρεία PSA, «συγκρούστηκε στον αέρα» καθώς προσέγγιζε το αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν με ελικόπτερο Sikorsky H-60 Black Hawk, στα όρια της πρωτεύουσας.

Το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από τη Γουίτσιτα του Κάνσας και ήταν προγραμματισμένο να προσγειωθεί στην Ουάσιγκτον στις 21:00 (τοπική ώρα· στις 04:00 ώρα Ελλάδας).

It flew STRAIGHT into the airplane. DC Plane Crash ! Was it intentional? pic.twitter.com/w3sWhMowS3 — Janae Sergio (@janae_sergio) January 30, 2025

Κάνοντας λόγο για «αεροπορικό συμβάν», το αεροδρόμιο ανακοίνωσε μέσω X πως όλες οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις «ανεστάλησαν».

Βρίσκεται σε εξέλιξη «επιχείρηση έρευνας και διάσωσης», ανακοίνωσε μέσω X η αστυνομία της αμερικανικής πρωτεύουσας.

Mε τις μέχρι τώρα πληροφορίες των αμερικανικών ΜΜΕ, έχουν ανασυρθεί 18 σοροί.

Βίντεο τα οποία μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν ελικόπτερα να κάνουν πτήσεις πάνω από τον ποταμό Ποτόμακ, φωτίζοντας τομείς του με προβολείς.

Breaking News 🚨 Horrible American airlines accident about 400ft#planecrash pic.twitter.com/7sfpzDvuN0 — Rohitnat!On🏆 (@goat_rohit45) January 30, 2025

Γύρω από το αεροδρόμιο, ήταν ορατοί οι φάροι διαφόρων ασθενοφόρων, οχημάτων της αστυνομίας και της πυροσβεστικής στις όχθες του ποταμού Ποτόμακ. Τα περισσότερα οχήματα έμοιαζαν συγκεντρωμένα απέναντι στο αεροδρόμιο, στην ανατολική όχθη.

Horrific crash in Washington DC between a commuter airplane and a (tentatively identified) Blackhawk military helicopter. 60-70 souls have evidently perished tonight. May god receive these souls with love and mercy. 🙏 💔pic.twitter.com/AVaQzxK4MX — 🇺🇸OgdenJohnBoy🇺🇸 (@ogdenjohnboy) January 30, 2025

Στην περιοχή σπεύδουν επίσης οχήματα έργου, όπως ρυμουλκά, και φουσκωτά σκάφη για να πάρουν μέρος στην επιχείρηση.