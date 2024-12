Η American Airlines ανακοίνωσε ότι ένα «τεχνικό πρόβλημα» θα καθυστερήσει όλες τις πτήσεις της στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια μιας από τις πιο πολυσύχναστες ταξιδιωτικές περιόδους του έτους όπως είναι αυτή των χριστουγεννιάτικων εορτών.

«Ένα τεχνικό πρόβλημα επηρεάζει τις πτήσεις της American σήμερα το πρωί», δήλωσε εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας στο CNN. «Οι ομάδες μας εργάζονται για την επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατό και ζητούμε συγγνώμη από τους πελάτες μας για την ταλαιπωρία».

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), εξέδωσε εντολή διακοπής των πτήσεων της American Airlines σε όλη την επικράτεια για όλες τις εσωτερικές πτήσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Η FAA ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η American Airlines ζήτησε την παναμερικανική διακοπή των πτήσεων αλλά παρέπεμψε για περισσότερες λεπτομέρειες και απαντήσεις στην αεροπορική εταιρεία.

Ο Ντέιβιντ Μάιερς, ένας 62χρονος σύμβουλος ατυχημάτων που ταξίδευε από το Σάλσμπερι του Μέριλαντ στη Νέα Ορλεάνη με ενδιάμεση στάση στη Σάρλοτ, δήλωσε ότι ειδοποιήθηκε για πρώτη φορά για το πρόβλημα στις 6 π.μ. της Τρίτης. Αυτός και η σύζυγός του ταξίδευαν για να περάσουν τα Χριστούγεννα με τα παιδιά τους. «Είναι παραμονή Χριστουγέννων, οπότε το παράπονο δεν φαίνεται σωστό», δήλωσε ο Myers στο CNN. «Και η ασφάλεια έρχεται πάντα πρώτη. Αλλά περισσότερες πληροφορίες στην πύλη θα ήταν χρήσιμες».

Οι πελάτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άρχισαν να διαμαρτύρονται νωρίς το πρωί της Τρίτης 24/12, ότι ορισμένες πτήσεις επέστρεφαν στις πύλες τους και ότι οι καθυστερήσεις ήταν περίπου 90 λεπτά.

«Ο πιλότος λέει ότι η βλάβη στο λογισμικό της AmericanAir εμποδίζει τους υπολογισμούς βάρους και ισορροπίας “σε ολόκληρη την εταιρεία” χωρίς εκτίμηση για την επίλυση. Οι πτήσεις δεν είναι σε θέση να αναχωρήσουν. Δεν είναι καλή αρχή για το ταξίδι της παραμονής των Χριστουγέννων!», έγραψε ένας χρήστης στο X.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε από το αεροδρόμιο Fort Lauderdale στη Φλόριντα, ακούγεται ένας υπάλληλος της εταιρίας να λέει: «Το σύστημά μας είναι εκτός λειτουργίας» και κρατούν τους επιβάτες στην πύλη.

Announcement from American Airlines as we wait at @FLLFlyer @AmericanAir pic.twitter.com/zL4137ih4g

— Anna McAllister (@annamactv) December 24, 2024