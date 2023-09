Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι διόρισε την πρώην υπουργό Εμπορίου Πένι Πρίτζκερ στην θέση της ειδικής εκπροσώπου για την οικονομική ανάκαμψη της Ουκρανίας.

Ο Μπάιντεν είπε ότι η Πρίτζκερ θα προωθήσει τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, θα διαμορφώσει τις προτεραιότητες των δωρεών και θα εργασθεί για να ανοίξουν οι εξαγωγικές αγορές και οι επιχειρήσεις που έκλεισαν όπως είπε, εξαιτίας των βάρβαρων επιθέσεων και καταστροφών της Ρωσίας.

«Καθώς κάνουμε αυτό το επόμενο βήμα για να βοηθήσουμε την Ουκρανία να σφυρηλατήσει ένα πιο ισχυρό μέλλον, παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στο να τη βοηθήσουμε να υπερασπιστεί την ελευθερία της σήμερα», ανέφερε σε δήλωσή του.

Η ηλικίας 64 ετών Πένι Πρίτζκερ, διετέλεσε υπουργός Εμπορίου επί προεδρίας Μπάρακ Ομπάμα από τον Ιούνιο του 2013 έως τον Ιανουάριο του 2017. Η οικογένεια της υπήρξε θύμα των πογκρόμ κατά τον Εβραίων στην Ουκρανία το 1880.

.@POTUS has appointed Penny Pritzker as the U.S. Special Representative for Ukraine’s Economic Recovery. She will work with Ukraine’s government, international partners, and the private sector to accelerate Ukraine's economic transformation. pic.twitter.com/uhTC8jgeZL

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 14, 2023