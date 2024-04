Τουλάχιστον τρία μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν σκοτώθηκαν σε σειρά «τρομοκρατικών επιθέσεων» που έβαλαν ιδίως στο στόχαστρο αστυνομικό τμήμα στη Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, επαρχία στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, μετέδωσε σήμερα κρατικός τηλεοπτικός σταθμός.

«Τρία μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης έπεσαν μάρτυρες σε νυχτερινές τρομοκρατικές επιθέσεις» στη Ρασκ και στην Τσαμπαχάρ, κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν, είπε ο Αλιρεζά Μαρχαματί, αντικυβερνήτης της επαρχίας, στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο IRIB.

🇮🇷 | #Iran: Overnight, Jaish ul-Adl Sunni militant and Baluchi separatist organization carried out a coordinated attack on Iran’s IRGC base in Rask and a police station in Chabahar, southeastern Iran.

The released footage shows that the militants were able to enter IRGC… pic.twitter.com/Kk5mA8IcvB

— Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) April 4, 2024

