«Οι απερίσκεπτες επιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ θα πυροδοτήσουν περαιτέρω τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή. Το Ηνωμένο Βασίλειο καλεί το ιρανικό καθεστώς να σταματήσει αυτή τη σοβαρή κλιμάκωση, η οποία δεν είναι προς το συμφέρον κανενός», δήλωσε ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών λόρδος Ντέιβιντ Κάμερον αναφερόμενος στην επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ.

Iran’s reckless attacks on Israel will only further inflame tensions in the Middle East.

The UK calls on the Iranian regime to stop this serious escalation, which is in no one’s interest.

— David Cameron (@David_Cameron) April 13, 2024