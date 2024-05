Δικομματικό νομοσχέδιο για τερματισμό του αμερικανικού εμπάργκο όπλων προς την Κύπρο και επέκταση της ετήσιας περιόδου ανανέωσης, εισήγαγαν τέσσερα μέλη του Κογκρέσου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, Λένα Αργύρη, πρόκειται για τους Chris Pappas και Gus Bilirakis, καθώς και τις Nicole Malliotakis και Dina Titus.

«Αυτή η αλλαγή θα ενισχύσει την ιστορική ανάπτυξη των αμερικανοκυπριακών σχέσεων, θα ενισχύσει τη διμερή συνεργασία και θα προωθήσει τα συμφέροντα ασφαλείας των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο. Η νομοθεσία εισήχθη πριν από την 50ή επέτειο της παράνομης εισβολής και κατοχής της βόρειας Κύπρου από την Τουρκία», έγραψε η Λένα Αργύρη.

