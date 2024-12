Τις στιγμές τρόμου που έζησαν οι επιβάτες λίγο πριν τη συντριβή του αεροσκάφους της Azerbaijan Airlines κατέγραψε ένας εκ των επιβαινόντων.

Στα πλάνα που τράβηξε ο επιβάτης του μοιραίου αεροσκάφους δείχνουν τρομοκρατημένους ανθρώπους να προσεύχονται, ενώ διακρίνονται οι πεσμένες μάσκες οξυγόνου και οι ζημιές μέσα στην καμπίνα λίγα λεπτά πριν το αεροπλάνο συντριβεί.

The final moments of the Azerbaijan Airlines plane before its crash in Kazakhstan were captured by a passenger onboard.

Aftermath also included in the footage. pic.twitter.com/nCRozjdoUY

— Clash Report (@clashreport) December 25, 2024

