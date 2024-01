Ο νέος πρόεδρος της Λιβερίας Τζόζεφ Μποάκαϊ έχει αναρρώσει από το λιποθυμικό επεισόδιο που τον υποχρέωσε να διακόψει την ομιλία του μετά την ορκωμοσία, προτού απομακρυνθεί υποβασταζόμενος από το βάθρο, δήλωσε εκπρόσωπος του κόμματός του.

He had to be helped away from the podium when it became clear he was having difficulty continuing pic.twitter.com/9GGF7mKTbu

Ο 79χρονος Μποάκαϊ, ο οποίος επιβλήθηκε του Τζορτζ Γουεά στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών τον Νοέμβριο, ορκίστηκε σε υπαίθρια τελετή στην πρωτεύουσα Μονρόβια. Ο Μποάκαϊ αισθάνθηκε δυσφορία λόγω της αφόρητης ζέστης, ανέφεραν συνεργάτες του, οι οποίοι έσπευσαν να τον βοηθήσουν να απομακρυνθεί από το βάθρο. «Η ζέστη ήταν αφόρητη. Έπρεπε να είχαν ανεμιστήρα ή κάτι άλλο εκεί», σχολίασε αργότερα ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος. «Στην ηλικία του, (η ζέστη) προκαλεί εξάντληση. Αλλά είναι καλά τώρα», συμπλήρωσε.

Liberia’s newly elected president, 79-year-old Joseph Boakai, failed to finish his inauguration speech and had to be helped off the podium. As one of his aides used his would-be-speech to fan him, others harshly told those recording the incident to take off their cameras.… pic.twitter.com/K0nQ8TQ893

— TOKO (@GodwinTOKO) January 22, 2024