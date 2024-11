Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες, είναι ο απολογισμός επίθεσης με μαχαίρι, σε αγορά στο Λονδίνο. Ο δράστης επιτέθηκε στο πλήθος που κινούταν στην αγορά East Street Market, προκαλώντας συναγερμό στη βρετανική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία τα τρία άτομα μαχαιρώθηκαν από τον 60χρονο χωρίς ακόμα να έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι.

Οι αρχές εκτιμούν ότι το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατία ενώ εξετάζεται αν ο δράστης αντιμετωπίσει ψυχικό νόσημα.

Οι δύο τραυματίες – ένας άνδρας και μια γυναίκα – μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

«Με τραγικό τρόπο, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σήμερα το πρωί και οι αστυνομικοί εργάζονται σκληρά για να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη και να παράσχουν υποστήριξη στην οικογένειά του. Οι σκέψεις μου και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια είναι μαζί τους και με τους άλλους τραυματίες», ανέφερε ο Peter Stevens, Διοικητής της αστυνομίας.

