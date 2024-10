Στο «κόκκινο» βρίσκεται επί μονίμου βάσεως πλέον η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ να στοχοποιεί τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ σε Γάζα και Λίβανο με καθημερινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Παράλληλα, το Τελ Αβίβ προετοιμάζει τα αντίποινα κατά του Ιράν, τα οποία παραμένει άγνωστο τι μορφή θα έχουν και πότε θα πραγματοποιηθούν. Οι επικεφαλής των δύο χωρών ανταλλάζουν απειλές και προειδοποιήσεις συνεχώς και ο πλανήτης παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις.

Ο ισραηλινός στρατός τελεί σε κατάσταση συναγερμού σήμερα, Κυριακή 6 Οκτωβρίου, εξαιτίας του κινδύνου να γίνουν νέες επιθέσεις, την παραμονή της επετείου της άνευ προηγουμένου εφόδου του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, και ταυτόχρονα προετοιμάζει την επίθεση του στο Ιράν, έπειτα από την εκτόξευση περίπου 200 πυραύλων από την Ισλαμική Δημοκρατία εναντίον της ισραηλινής επικράτειας στις αρχές της εβδομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ταυτόχρονα, η δράση του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζεται, με την πολιτική προστασία να κάνει λόγο τις πρώτες πρωινές ώρες για τουλάχιστον 24 νεκρούς και δεκάδες άλλους τραυματίες σε αεροπορικό βομβαρδισμό εναντίον ισλαμικού τεμένους που είχε μετατραπεί σε κέντρο υποδοχής εσωτερικά εκτοπισμένων.

BREAKING: The Lebanese capital Beirut has been hit with further Israeli airstrikes, after the IDF issued an evacuation order urging residents in the southern suburb to leave the area

Live updates ➡️ https://t.co/KyAmsWzXng

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/AZ12qpK02r

— Sky News (@SkyNews) October 5, 2024