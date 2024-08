Νέα επίθεση με 30 ρουκέτες εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ από το έδαφος του Λιβάνου, εναντίον του Ισραήλ, τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, οι ρουκέτες δεν αναχαιτίστηκαν από τον «Σιδερένιο Θόλο» στις πόλεις Ναχαρίγια και Κάμπρι.

Όπως αναφέρει η Jerusalem Post, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Έχουν χτυπηθεί εννέα πόλεις στη δυτική Γαλιλαία, στη μεγαλύτερη επίθεση από την πλευρά της Χεζμπολάχ εδώ και αρκετούς μήνες.

