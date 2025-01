Τις απόψεις του σχετικά με την κατάσταση στη Συρία, τον ρόλο της Τουρκίας και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προσωπικά αλλά και όσα συμβαίνουν με το μέτωπο της Ουκρανίας εξέφρασε ο νεοεκλεγείς πρόςδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Τουρκία διεκδικεί τη Συρία με διαφορετικά ονόματα και με διαφορετικούς τρόπους, εδώ και 2.000 χρόνια. Αυτοί οι άνθρωποι που μπήκαν μέσα είναι από την Τουρκία. Ο πρόεδρος Ερντογάν είναι φίλος μου. Κάποιος που αγαπώ και σέβομαι. Νομίζω ότι και αυτός με σέβεται» είπε συγκεκριμένα ο Ν. Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Και συνέχισε: «Επίσης, όταν του ζήτησα να μην λάβει μέτρα κατά ορισμένων ανθρώπων, δεν το έκανε. Ξέρετε για ποιους μιλάω – τους Κούρδους. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα διαρκέσει αυτό γιατί είναι φυσικοί εχθροί. Μισούν ο ένας τον άλλον… Αλλά αν δείτε τι συνέβη με τη Συρία, η Ρωσία αποδυναμώθηκε, το Ιράν αποδυναμώθηκε. Και αυτός (ο Ερντογάν) είναι ένας πολύ έξυπνος τύπος και έστειλε τους ανθρώπους του εκεί, μέσα από καλυμμένες μορφές και διαφορετικά ονόματα, και πήγαν και ανέλαβαν την εξουσία...».

Oh where to begin with this Trump answer on Syria/Turkey/Erdogan. I’ll just leave it herepic.twitter.com/cEVkkMjcv9

— Hümeyra Pamuk (@humeyra_pamuk) January 7, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ