Ο Τζο Μπάιντεν κάλεσε τους Αμερικανούς να διατηρήσουν την πίστη, μία ημέρα πριν από την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην καρδιά της κοινότητας των μαύρων της Νότιας Καρολίνας όπου επέλεξε να περάσει την τελευταία του ημέρα στην προεδρία τιμώντας τον ήρωα των πολιτικών δικαιωμάτων Μάρτιν Λούθερ Κινγκ που δολοφονήθηκε στις 4 Απριλίου 1968.

🇺🇸 U.S. President Joe Biden, First Lady Jill Biden, Hunter Biden, and Melissa Cohen arrive in Charleston, South Carolina. pic.twitter.com/DeIi2yPtuz

— Crannofonix (@CrannofonixNews) January 19, 2025