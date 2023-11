Σε μια σημαντική επίδειξη διεθνούς θαλάσσιας ασφάλειας, οι δυνάμεις των ΗΠΑ απελευθέρωσαν επιτυχώς ένα συνδεδεμένο με το Ισραήλ πλοίο, το Central Park, από μια προσωρινή αεροπειρατεία από αντάρτες Χούτι στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης. Το σκάφος, που ανήκει και λειτουργεί από την Zodiac Maritime, έπλεε σε διεθνή ύδατα μεταφέροντας πλήρες φορτίο φωσφορικού οξέος όταν αναχαιτίστηκε από την υποστηριζόμενη από το Ιράν φατρία Χούθι.

