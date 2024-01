Ουκρανικό δικαστήριο καταδίκασε σε φυλάκιση 15 ετών τον πρώην επικεφαλής ενός κέντρου βασανιστηρίων στην αποσχισθείσα περιοχή του Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία.

Το δικαστήριο αποφάσισε ότι ο κατηγορούμενος Ντένις Πουσίλιν κακοποιούσε κρατούμενους στις λεγόμενες εγκαταστάσεις απομόνωσης, η οποία είχε δημιουργηθεί σε ένα πρώην εργοστάσιο στην πόλη Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία το 2014 αφότου οι ελεγχόμενες από την Μόσχα δυνάμεις ανέλαβαν την εξουσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

A Ukrainian court has sentenced the head of the Donetsk people’s republic, Denys Pushylin, to 15 years in prison in absentia with confiscation of property, the prosecutor’s office has said. pic.twitter.com/EzQXHrrfDY

— The Other Ukraine (@TheOtherUkraine) December 28, 2023