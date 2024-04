Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Το Ισραήλ δέχεται συνεχή πίεση να αυξήσει τη βοήθεια προς τη Γάζα, όπου οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και η πολιορκία του έχουν προκαλέσει μαζικούς εκτοπισμούς, πείνα και ασθένειες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Τις τελευταίες ημέρες, οι ισραηλινές αρχές λένε ότι αύξησαν τον αριθμό των φορτηγών τροφίμων και βοήθειας που εισέρχονται στον θύλακα, αφού ο Πρόεδρος Μπάιντεν προειδοποίησε τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι η υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Ισραήλ εξαρτάται από τα μέτρα που λαμβάνει για την προστασία των πολιτών και των εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ωστόσο, στους έξι μήνες από την έναρξη του πολέμου, οι ισραηλινές αρχές έχουν επίσης αρνηθεί ή περιορίσει την πρόσβαση σε μια σειρά από αντικείμενα, από ιατρικές προμήθειες που σώζουν ζωές, μέχρι παιχνίδια και κρουασάν σοκολάτας.

«Νομίζω ότι είναι άνευ προηγουμένου», δήλωσε η Shaina Low, εκπρόσωπος του Νορβηγικού Συμβουλίου Προσφύγων στα παλαιστινιακά εδάφη, σχετικά με τους ισραηλινούς περιορισμούς. «Δεν μοιάζει με τίποτα έχουν ποτέ αντιμετωπίσει οι υπηρεσίες βοήθειας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Τα μπλοκαρίσματα και οι καθυστερήσεις, σε συνδυασμό με επιθέσεις σε εργαζομένους στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, κοστίζουν ζωές σε Παλαιστίνιους, λένε οργανώσεις βοήθειας, κατηγορίες που το Ισραήλ αρνείται.

Η Washington Post προσέγγισε 25 ομάδες βοήθειας, υπηρεσίες του ΟΗΕ και χώρες δωρητές σχετικά με τα είδη βοήθειας που προσπάθησαν να εισφέρουν στη Γάζα. Τα τρόφιμα, το νερό και οι κουβέρτες δεν απαιτούν εγκρίσεις, αλλά οι υπηρεσίες υποβάλλουν αιτήματα για είδη που πιστεύουν ότι έχουν πιθανότητες να απορριφθούν, όπως εξοπλισμός επικοινωνίας και είδη υγιεινής ή στέγασης.

Οι εγκρίσεις πριν από την αποστολή και οι συνοριακές επιθεωρήσεις ήταν ασυνεπείς, είπαν, με ορισμένα στοιχεία να απορρίπτονται σε μία περίπτωση, αλλά να έχουν εγκριθεί σε άλλες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι οργανισμοί μπόρεσαν να ακυρώσουν τις απορρίψεις κατόπιν προσφυγής. Άλλα αιτήματα παραμένουν σε αδιέξοδο.

Η COGAT, η ισραηλινή στρατιωτική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τον συντονισμό της βοήθειας στη Γάζα, δεν απάντησε στα αιτήματα για σχολιασμό.

Ακολουθεί μια λίστα με αντικείμενα που τα Ηνωμένα Έθνη και άλλες υπηρεσίες βοήθειας λένε ότι οι ισραηλινές αρχές έχουν εμποδίσει κατά την είσοδο στη Γάζα τουλάχιστον μία φορά από τις 7 Οκτωβρίου:

Οι περιορισμένες μηχανές σάρωσης και οι ώρες λειτουργίας στους συνοριακούς τόπους επιθεώρησης επιβραδύνουν την παράδοση βοήθειας, σύμφωνα με τον Jamie McGoldrick, τον συντονιστή ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Εάν ένα αντικείμενο απορριφθεί κατά τη διάρκεια μιας επιθεώρησης, πρόσθεσε, όλο το φορτηγό στέλνεται πίσω. Νωρίτερα φέτος, απαγορεύτηκε η είσοδος σε στυλό ινσουλίνης για παιδιά, είπε ο McGoldrick, αφού ένα φορτηγό μικτού φορτίου απορρίφθηκε προφανώς λόγω ηλιακών συλλεκτών.

«Θα νόμιζες ότι μετά από πεντέμισι μήνες μιας κρίσης αυτού του είδους, τα ισχύοντα συστήματα θα ήταν λίγο πιο προβλέψιμα και πιο σταθερά. Στην πραγματικότητα, δεν είναι. Και γι’ αυτό παλεύουμε», είπε ο McGoldrick.

#Gaza: an entire population depends on humanitarian assistance for survival. Very little comes in & restrictions increase.

A truck loaded with aid has just been turned back because it had scissors used in children’s medical kits.

Medical scissors are now added to a long list of… pic.twitter.com/Obpsi9bVkV

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) March 11, 2024