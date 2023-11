Το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα ότι τουλάχιστον 27 άτομα σκοτώθηκαν από αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ, κοντά σε σχολείο του ΟΗΕ μέσα στον προσφυγικό καταυλισμό Μπερέι, στο κέντρο της Γάζας.

«Τα πτώματα 27 μαρτύρων περισυνελέγησαν, υπάρχουν επίσης πολλοί τραυματίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας των Παλαιστινίων, ο Ασράφ αλ-Κίντρεχ.

#Video / Israeli airstrike wiped out an entire residential square in (Block 4) of the Bureij refugee camp in the central Gaza Strip. pic.twitter.com/8t9m74fYZe



Το BBC δεν είναι ακόμη σε θέση να επαληθεύσει αυτό το νούμερο και επικοινώνησε με τον ΟΗΕ για σχολιασμό.

Πλάνα από το πρακτορείο ειδήσεων AFP δείχνουν αρκετούς τραυματίες στο σημείο.

Massive distraction and dozens of civilian victims in a new massacre in the Bureij refugee camp middle of the Gaza Strip.#FreePalestine #غزة_تنتصر #Gaza #Gaza_Genicide pic.twitter.com/qXeeX18uB5

— The Muslim (@TheMuslim786) November 2, 2023