Μια γυναίκα συνελήφθη στις 16 Αυγούστου στις ΗΠΑ για απόπειρα εκβιασμού με στόχο να αποκτήσει την Γκρέισλαντ, την κατοικία του Έλβις Πρίσλεϊ, πλαστογραφώντας την υπογραφή της κόρης του μέσω μιας «αναίσχυντης κομπίνας», ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

The Justice Department announced charges Friday against a Missouri woman who allegedly tried to steal ownership of Graceland and millions of dollars from Elvis Presley’s family. https://t.co/6BIcr8aVKb

Η 53χρονη Λίζα Τζανίν Φίντλεϊ αναμένεται ότι θα κατηγορηθεί μεταξύ άλλων για πλαστοπροσωπεία και κινδυνεύει να καταδικαστεί σε κάθειρξη 20 ετών.

A Missouri woman with ties to Green Country has been arrested after prosecutors claimed she tried to defraud the family of music icon Elvis Presley by stealing Graceland. https://t.co/rGN7E4GaaO

— FOX23 (@FOX23) August 16, 2024