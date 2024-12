Νέα στοιχεία από τη στιγμή του τρομακτικού αεροπορικού δυστυχήματος έρχονται να ρίξουν φως για τα αίτια της συντριβής. Μάλιστα, αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι άκουσαν «δυνατή έκρηξη» και είδαν σπινθήρες στον κινητήρα του αεροπλάνου πριν την αναγκαστική προσγείωση.

Εντωμεταξύ τα μαύρα κουτιά που περιέχουν δεδομένα της πτήσης και ηχητικά αρχεία, ανακτήθηκαν μέσα από τα συντρίμμια και αναμένεται να βοηθήσουν τις έρευνες για την αιτία που οδήγησε στο μεγαλύτερο αεροπορικό δυστύχημα στη χώρα εδώ και πάνω από 30 χρόνια.

Το αεροσκάφος της εταιρείας Jeju Air με 181 επιβαίνοντες συνετρίβη στο αεροδρόμιο της Μουάν, στη νοτιοδυτική Νότια Κορέα, κατά τη διάρκεια έκτακτης προσγείωσης που επιχείρησε. Καθώς προσγειώθηκε με την «κοιλιά», εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στην περίφραξη του αεροδρομίου, κόπηκε στα δύο και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Στο αεροπλάνο επέβαιναν 176 επιβάτες και 6 μέλη πληρώματος, με αποτέλεσμα του τρομακτικού δυστυχήματος να ανασύρονται ζωντανοί μόνο δύο άνθρωποι, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες νοτιοκορεατικών ΜΜΕ, οι υπόλοιποι 179 επιβαίνοντες είναι νεκροί.

🚨🇰🇷 SHOCKING FOOTAGE: BIRD STRIKE SEEN ON JEJU AIR FLIGHT 2216 BEFORE CRASH MBC News releases footage allegedly showing a bird strike moments before the fatal crash of Jeju Air flight 2216. Investigation underway.#JejuAir #Muan #BirdStrike #Crash #SouthKorea #BreakingNews pic.twitter.com/jidQJchCEU — Breaking News (@PlanetReportHQ) December 29, 2024

Ανάμεσα στα θύματα της πτήσης που ξεκίνησε από την Μπαγκόνγκ της Ταϊλάνδης με προορισμό τη Νότια Κορέα, είναι 84 γυναίκες και 82 άνδρες. Έντεκα σοροί δεν έχουν ταυτοποιηθεί ως προς το φύλλο ενώ μόνο δύο επιβάτες δεν ήταν Νοτιοκορεάτες. Πέντε από τα θύματα ήταν παιδιά κάτω των δέκα ετών. Ο νεότερος επιβάτης ήταν 3 χρονών και ο μεγαλύτερος 78 χρονών.

Τα έξι τελευταία λεπτά

Αξιωματούχοι του υπουργείου Μεταφορών αποκάλυψαν το χρονικό των κρίσιμων έξι λεπτών πριν από τη συντριβή. Όπως αναφέρει το κορεατικό Yonhap News η κρίσιμη ακολουθία είχε ως εξής:

Στις 08:57 τοπική ώρα, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας προειδοποίησαν το αεροσκάφος που πλησίαζε για τον κίνδυνο προσβολής από σμήνος πουλιών.

Στις 08:58, ο πιλότος κήρυξε «mayday».

Στις 09:00 το αεροπλάνο ξεκίνησε τη διαδικασία αναγκαστικής προσγείωσης.

Στις 09:03 σέρνεται με την κοιλιά στον διάδρομο του αεροδρομίου και συντρίβεται.

Το CNN ανέφερε ότι το αεροσκάφος επιχείρησε αρχικά να προσγειωθεί στον διάδρομο προσγείωσης 01, όταν ο πύργος ελέγχου προειδοποίησε ότι στην περιοχή βρίσκονταν πουλιά και ήταν πιθανό να χτυπηθεί. Περίπου ένα λεπτό αργότερα, ο πιλότος κήρυξε έκτακτη ανάγκη στον πύργο ελέγχου. Ο πύργος ελέγχου έδωσε εντολή στο αεροπλάνο να προσγειωθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση στον διάδρομο προσγείωσης 19 όπου συνετρίβη καταλήγοντας στην περίφραξη του αεροδρομίου.

What caused South Korea plane crash? Survivor recalls chilling moment jet engine exploded on approach to airport https://t.co/HAh0uZMska pic.twitter.com/sfszioPsAL — Daily Mail Online (@MailOnline) December 29, 2024

Σύμφωνα με αξιωματούχους της Πυροσβεστικής, ένα από τα δύο επιζώντα μέλη του πληρώματος φέρεται να επιβεβαίωσε τις αρχικές θεωρίες σχετικά με την αιτία της συντριβής, λέγοντας στα σωστικά συνεργεία αμέσως μετά την ανάσυρσή του από τα συντρίμμια, ότι το αεροσκάφος είχε συγκρουστεί με σμήνος πουλιών.

Δημοσιογράφος σχολίασε στο CNN ότι η ανταπόκριση των υπαλλήλων εδάφους και των σωστικών συνεργείων δεν ήταν η ενδεδειγμένη:

«Υπάρχουν πολλά ερωτήματα εδώ σχετικά με την ανταπόκριση σε αυτό το περιστατικό από την πλευρά του εδάφους», δήλωσε ειδικότερα ο Τζέφρι Τόμας, εκδότης του Airline News. Σε μια κατάσταση όπως αυτή, θα μπορούσαν να είχαν γίνει περισσότερες προετοιμασίες από τις υπηρεσίες στο έδαφος πριν το αεροπλάνο φτάσει στον διάδρομο προσγείωσης, ανέφερε ο Τόμας.

«Με ένα τέτοιο έκτακτο περιστατικό, γιατί (δεν) υπήρχαν τα πυροσβεστικά οχήματα εκεί έξω δίπλα στον διάδρομο προσγείωσης; Γιατί δεν είχαν βάλει αφρό στον διάδρομο προσγείωσης;», διερωτήθηκε.

Τι λέει η αεροπορική εταιρεία και η Boeing

Ο διευθύνων σύμβουλος της αεροπορικής εταιρείας Jeju Air, Kim E-bae, ανέφερε ότι το αεροσκάφος δεν είχε παρουσιάσει κανένα πρόβλημα προηγουμένως και ζήτησε συγγνώμη.

«Πάνω απ’ όλα, εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας και ζητούμε συγγνώμη από τις οικογένειες των επιβατών που έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το ατύχημα. Προς το παρόν, η αιτία του ατυχήματος είναι δύσκολο να προσδιοριστεί και πρέπει να περιμένουμε τα επίσημα αποτελέσματα της έρευνας από τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες. Ανεξάρτητα από την αιτία, ως Διευθύνων Σύμβουλος, αισθάνομαι βαθιά ευθύνη για το περιστατικό αυτό», ανέφερε.

Η Boeing σε ανακοίνωσή της αναφέρει: «Είμαστε σε επαφή με την Jeju Air σχετικά με την πτήση 2216 και είμαστε έτοιμοι να τους υποστηρίξουμε. Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες που έχασαν τους αγαπημένους τους και οι σκέψεις μας παραμένουν με τους επιβάτες και το πλήρωμα».

Οι τραγικές φιγούρες των συγγενών

Συγγενείς των θυμάτων άρχισαν να καταφθάνουν στο αεροδρόμιο του Μουάν, όπου εκτυλίχθηκαν δραματικές σκηνές με κόσμο να θρηνεί και να ζητά απαντήσεις.

Η ανακοίνωση των ονομάτων των πρώτων 22 νεκρών στους συγγενείς που βρισκόταν στην αίθουσα, δημιούργησε σκηνές αλλοφροσύνης. Εν συνεχεία οι Αρχές αποφάσισαν ότι δεν είναι αυτός ο ενδεδειγμένος τρόπος και άρχησαν να ενημερώνουν ξεχωριστά τις οικογένειας.

Μέσα στον χαμό που δημιουργήθηκε κατά την αναμονή των ανακοινώσεων, προκλήθηκε και ένταση με τους δημοσιογράφους.

Ένας συγγενής άρπαξε ένα μικρόφωνο και είπε στα ΜΜΕ να μην τραβήξουν βίντεο, μεταδίδει το Reuters.

«Δεν είμαστε μαϊμούδες σε ζωολογικό κήπο. Είμαστε οι οικογένειες που πενθούν. Μπορούμε να εκραγούμε ανά πάσα στιγμή, αν και συγκρατούμαστε». Ένας άλλος συγγενής θύματος είπε στο μικρόφωνο: «Ο αδελφός μου πέθανε και δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν ξέρω».

Eπταήμερο εθνικό πένθος

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος μέχρι τις 4 Ιανουαρίου μετά την συντριβή την νύκτα του αεροσκάφους Boeing της Jeju Air στο διεθνές αεροδρόμιο της Μουάν και τον θάνατο 179 επιβαινόντων.

Ο πάπας Φραγκίσκος προσευχήθηκε για τα θύματα της αεροπορικής καταστροφής.

«Οι σκέψεις μου κατευθύνονται προς το πλήθος των οικογενειών της Νότιας Κορέας που πενθούν σήμερα μετά την δραματική αεροπορική συντριβή. Ενώνομαι μέσω της προσευχής με τους επιζήσαντες και τους νεκρούς», δήλωσε ο ποντίφικας.