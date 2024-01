Εκατοντάδες οικισμοί στη βορειοανατολική Συρία δεν έχουν ηλεκτρικό από χθες, Κυριακή, το βράδυ έπειτα από τουρκικά πλήγματα εναντίον σταθμών παραγωγής ενέργειας, ανακοίνωσε σήμερα η αυτόνομη κουρδική διοίκηση.

Σε ανακοίνωσή της, η διοίκηση κατηγόρησε τις τουρκικές δυνάμεις ότι στοχοθετούν από την Παρασκευή πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και σταθμούς παραγωγής ενέργειας, μεταξύ άλλων υποδομών στις ζώνες που αυτή ελέγχει.

🔞🔥73 Turkish attacks on northern and eastern Syria and more than 2,500 villages without electricity Pictures of the Turkish aggression against electricity, water and energy stations in different cities pic.twitter.com/vxd9OKXHjf

Η Άγκυρα ανακοίνωσε προχθές, Σάββατο, και χθες, Κυριακή, ότι πραγματοποίησε πλήγματα εναντίον των κούρδων μαχητών στο βόρειο Ιράκ και τη βόρεια Συρία μετά το θάνατο εννέα τούρκων στρατιωτών σε επίθεση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή εναντίον τουρκικής στρατιωτικής βάσης στο βόρειο Ιράκ.

Η κουρδική διοίκηση επιθεώρησε τους εκατοντάδες οικισμούς στους οποίους έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση και ανακοίνωσε πως ορισμένες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις έχουν επίσης υποστεί σοβαρές ζημιές – μία από τις οποίες έχει τεθεί εντελώς εκτός λειτουργίας.

This bombing happened in front of me. The #Turkish drones targeted the internal #security building inside #Qamishli city in Al-Sinaa neighborhood.

There are fears for #workers in stores, as many were forced to leave for their homes. pic.twitter.com/Ikhx2rcwbc

— Baderkhan Ahmad (@baderkhanahmad) January 15, 2024