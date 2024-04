Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο ισραηλινό πλήγμα εναντίον του προξενικού τμήματος της ιρανικής πρεσβείας στη Δαμασκό, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Ο απολογισμός των ισραηλινών πληγμάτων στο προξενικό γραφείο της ιρανικής πρεσβείας ανέρχεται σε 11 νεκρούς: οκτώ Ιρανούς, δύο Σύρους και έναν Λιβανέζο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, διευθυντής της ΜΚΟ που εδρεύει στη Βρετανία και διαθέτει ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία. Διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν άμαχοι μεταξύ των νεκρών.

🚨 BREAKING – 🇮🇱☠️Israeli air strike next to a building of the Iranian embassy in Damascus, Syria pic.twitter.com/cfTo0HQLTH

Νωρίτερα, η Τεχεράνη διεμήνυσε πως στο Ισραήλ θα ανήκει η ευθύνη για τις συνέπειες που θα έχει η επίθεση στην ιρανική πρεσβεία στη Δαμασκό, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, επικαλούμενα δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον σύρο ομόλογό του.

Ο πρέσβης του Ιράν στη Δαμασκό, ο Χοσεΐν Ακμπαρί, διαβεβαίωσε ότι η χώρα του «θα απαντήσει αποφασιστικά» στο πλήγμα από το οποίο σκοτώθηκαν τουλάχιστον επτά μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, μεταξύ αυτών δύο διοικητές των ειδικών δυνάμεων. Το κτήριο «χτυπήθηκε από έξι πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από μαχητικά F-35», είπε σε δημοσιογράφους ο Ακμπαρί.

Από την πυραυλική επίθεση καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς το προξενικό γραφείο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο κτήριο της ιρανικής πρεσβείας, στην πρόσοψη του οποίου υπάρχει ένα τεράστιο πορτρέτο του στρατηγού Σουλεϊμανί, αρχιτέκτονα των ιρανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή ο οποίος δολοφονήθηκε από αμερικανικό drone στο Ιράκ τον Ιανουάριο του 2020.

