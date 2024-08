Γράφει η Γιάννα Μυράτ

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ (FBI) κινείται για να αγοράσει μη θανατηφόρες συσκευές απόσπασης της προσοχής για να τοποθετηθούν σε μικρά drones που θα εκτοξεύονται με το χέρι. Τα συστήματα drones που θα είναι εξοπλισμένα με αυτόν τον τρόπο θα προσφέρουν έναν πολύτιμο πρόσθετο τρόπο σύγχυσης και αποπροσανατολισμού των ληστών, απαγωγέων ομήρων, τρομοκρατών και άλλων απειλητικών ατόμων, ειδικά εκείνων που είναι ταμπουρωμένα μέσα σε κτίρια.

Το FBI δημοσίευσε μια ειδοποίηση που ανακοινώνει την πρόθεσή του να εκδώσει αποκλειστική σύμβαση με την Typhon Group Limited με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο «με σκοπό την προμήθεια του αξεσουάρ Sky Hero Loki που αφορά σε εξαρτήματα και αξεσουάρ», στις 7 Αυγούστου.

«Τα προϊόντα Typhon έχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν στο Sky Hero Loki Mk2 και ήταν τα μόνα προϊόντα που ήταν διαθέσιμα από το Sky Hero για το Loki. Αυτό έκανε το FBI να εξοπλίσει το UAS με φορτία Typhon», προσθέτει η ανακοίνωση. «Η εκπαίδευση και οι τακτικές αναπτύχθηκαν στη συνέχεια σύμφωνα με αυτές τις δυνατότητες. Αυτά τα φορτία είναι διαθέσιμα μόνο απευθείας από την Typhon».

Η ανακοίνωση του FBI δεν αναφέρει συγκεκριμένα τις συσκευές απόσπασης της προσοχής, αλλά είναι το μόνο αξεσουάρ για τα drones Loki που η Typhon Group αναφέρει στον ιστότοπό της. Το 2021, η Typhon Group ανακοίνωσε επίσης μια συνεργασία με τη Sky-Hero με έδρα το Βέλγιο συγκεκριμένα για την προσθήκη αυτής της δυνατότητας στην παραλλαγή Loki Mk 2. Διάφορα είδη συσκευών απόσπασης της προσοχής αντιπροσωπεύουν επίσης το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών προϊόντων του Typhon Group.

Η ειδοποίηση επίσης δεν αναφέρει ποιος εντός του FBI θα λάβει τα αξεσουάρ της Typhon Group για τα drones Loki Mk 2.

Το Γραφείο διαθέτει ομάδες SWAT σε όλα τα γραφεία πεδίου του, καθώς και στα κεντρικά του γραφεία στην Ουάσιγκτον μαζί με την ελίτ Ομάδα Διάσωσης Ομήρων (HRT) που εδρεύει στο Κουάντικο της Βιρτζίνια. Παρά το όνομά της, η HRT είναι μια εγχώρια μονάδα ειδικών επιχειρήσεων επιβολής του νόμου στις ΗΠΑ που είναι σε θέση να διεξάγει ένα ευρύ φάσμα άμεσων αποστολών δράσης.

Το Typhon Group DS-100SH για χρήση στο Loki Mk 2 ζυγίζει 163 γραμμάρια όταν είναι φορτωμένο με ένα ζωντανό “φυσίγγιο απόσπασης της προσοχής”. Όταν ξεκίνησε, το σύστημα μπορεί να παράγει έως και πέντε μεμονωμένους δυνατούς κρότους, με τον καθένα να βαθμολογείται σε περίπου 170 ντεσιμπέλ στο ένα μέτρο, σύμφωνα με τον κατασκευαστή. Ο ήχος εξαφανίζεται όσο πιο μακριά βρίσκεστε από την πηγή. Για σύγκριση, ένας κινητήρας τζετ σε ένα εμπορικό αεροσκάφος μπορεί να καταγράψει 130 ντεσιμπέλ ή περισσότερα κατά την απογείωση, ακόμα κι αν στέκεστε 30 μέτρα μακριά.

Το DS-100SH έχει τουλάχιστον τέσσερις διαθέσιμους τρόπους λειτουργίας, μια από τις οποίες περιλαμβάνει έναν χειριστή που εκκινεί εξ αποστάσεως κάθε ένα από τα χτυπήματα. Οι κρότοι μπορούν επίσης να προγραμματιστούν να ακούγονται σαν πυροβολισμοί με προσαρμοσμένη ακολουθία ή με ρυθμό ταχείας βολής «που παρομοιάζεται με αυτόματο τουφέκι», σύμφωνα με τον κατασκευαστή. Τέλος, υπάρχει αυτό που η Typhon Group αποκαλεί την επιλογή “Shock and Awe” (Σοκ και Δέος) όπου συμβαίνουν και οι πέντε κρότοι ταυτόχρονα.

