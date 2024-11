Συγκλονιστικά βίντεο και φωτογραφίες, δείχνουν τις πρώτες στιγμές της καταστροφικής πλημμύρας στη Βαλένθια και την ταχύτητα με την οποία οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, εγκλωβίζοντας ή παρασέρνοντας κατοίκους και αμάξια.

Ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε στο «X» δείχνει πώς ξεκίνησε η καταστροφή, όταν οι κάτοικοι της Βαλένθια πιάστηκαν απροετοίμαστοι. Τα πλάνα δείχνουν την εκπληκτική ταχύτητα με την οποία ένας ισχυρός χείμαρρος νερού κατακλύζει απροσδόκητα τον δρόμο, αναγκάζοντας τα οχήματα να σταματήσουν.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, οι δρόμοι κατακλύζονται από λασπώδη νερά και συντρίμμια, καθώς οι περαστικοί αρχίζουν να απομακρύνονται βιαστικά για να βρουν καταφύγιο.

Σε ένα ξεχωριστό βίντεο που κοινοποιήθηκε στο Tik Tok και «τραβήχτηκε» από το μπαλκόνι μιας πολυκατοικίας δείχνει πώς σε λιγότερο από μία ώρα οι δρόμοι πλημμύρισαν εντελώς και τα αυτοκίνητα παρασύρθηκαν, καθώς οι άνθρωποι προσπαθούσαν να φύγουν.

Στη χρονοσήμανση του βίντεο, φαίνεται πως στις 19:17, ισχυροί άνεμοι έπληξαν την πόλη Benetusser της Βαλένθια.

Στις 19:33, το βίντεο δείχνει πως οι δρόμοι αρχίζουν να γεμίζουν με οχήματα, καθώς οι άνθρωποι προσπαθούν να φύγουν για να βρουν καταφύγιο πριν έρθει η βροχή.

Αλλά στις 19:40, μόλις επτά λεπτά μετά τη λήψη του δεύτερου κλιπ, το βίντεο καταγράφει το θολό νερό από την πλημμύρα να αναβλύζει και να πλημμυρίζει τους δρόμους, ενώ άνθρωποι με αυτοκίνητα συνεχίζουν να προσπαθούν να απομακρυνθούν.

Στις 20:00, οι δρόμοι είναι τελείως πλημμυρισμένοι, ενώ οχήματα φαίνονται να παρασύρονται και να πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο, καθώς τα νερά σαρώνουν τα πάντα. Σε αυτό το σημείο, κηρύσσεται κατάσταση συναγερμού στην πόλη.

Ο χρήστης που μοιράστηκε το κλιπ, ο οποίος χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο @luuciaseguii στην κοινωνική πλατφόρμα, έγραψε στο βίντεο: «Οι πλημμύρες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν, αλλά αν οι υπεύθυνοι για την ενημέρωση μας είχαν ειδοποιήσει νωρίτερα, θα υπήρχαν λιγότεροι νεκροί και λιγότεροι αγνοούμενοι».

Οι καταστροφικές πλημμύρες στη Βαλένθια έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 200 ανθρώπους, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν σορούς μέσα σε αυτοκίνητα και κτήρια. Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν φόβοι πως θα ανακαλυφθούν εκατοντάδες νεκροί ακόμα.

Πρόκειται για την πιο φονική φυσική καταστροφή στην ιστορία της Ισπανίας.

Οι ζημιές από την καταιγίδα, αργά την Τρίτη και νωρίς την Τετάρτη, θύμιζαν εικόνες από τσουνάμι.

Αυτοκίνητα στοιβάζονταν το ένα πάνω στο άλλο σαν να ήταν ένα παιχνίδι ντόμινο. Ξεριζωμένα δέντρα, κομμένα καλώδια ρεύματος και οικιακά αντικείμενα, εντοπίζονταν βυθισμένα στη λάσπη που κάλυπτε τους δρόμους σε δεκάδες κοινότητες στη Βαλένθια, μια περιοχή νότια της Βαρκελώνης.

«Δυστυχώς, υπάρχουν νεκροί μέσα σε ορισμένα οχήματα», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Óscar Puente, νωρίς το πρωί της Πέμπτης, πριν ο αριθμός των νεκρών αυξηθεί περαιτέρω.

How the disaster started in Valencia before the inhabitants even got any warning.

[📹 GuillemValenci]pic.twitter.com/a6EoRDC5lT

— Massimo (@Rainmaker1973) October 31, 2024