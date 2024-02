Έξι υπεύθυνοι του χρυσωρυχείου όπου εννέα εργάτες παραμένουν ακόμη παγιδευμένοι μετά την κατολίσθηση που συνέβη την περασμένη Τρίτη, τέθηκαν υπό κράτηση αργά το βράδυ της Παρασκευής, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Ενέργειας της Τουρκίας.

«Η κράτηση των έξι ατόμων αποφασίστηκε από το δικαστήριο χθες το βράδυ, ενώ δύο εργαζόμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, υπό δικαστική επιτήρηση», είπε ο υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Ιλίτς, στην επαρχία Ερζιτζάν της βορειοανατολικής Τουρκίας.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ένας Καναδός υπήκοος, στέλεχος της εταιρείας Anagold που εκμεταλλεύεται το χρυσωρυχείο αυτό. Το 80% των μετοχών της Anagold ανήκει στην εταιρεία SSR Mining που εδρεύει στο Ντένβερ και το Τορόντο ενώ το υπόλοιπο 20% στην τουρκική εταιρεία Lidya.

A gold mine collapsed in eastern #Turkey

There is no data on possible victims yet, but there is information that some of the workers remained under the rubble. Rescuers have already started a search operation. pic.twitter.com/CNskCOSf47

— NEXTA (@nexta_tv) February 13, 2024