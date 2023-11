Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα τις πρώτες πρωινές ώρες είχαν αποτέλεσμα να προκληθούν «υλικές ζημιές» στα περίχωρα της Δαμασκού, μετέδωσε το συριακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA.

«Περί τις 02:25 (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ο ισραηλινός εχθρός διεξήγαγε αεροπορική επίθεση από την κατεύθυνση του κατεχόμενου υψιπέδου του Γκολάν, στοχοποιώντας θέσεις στα περίχωρα της Δαμασκού», μετέδωσε το πρακτορείο επικαλούμενο πηγή του στον συριακό στρατό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

#BREAKING#BreakingNews

🇸🇾 Syrian Ministry of Defense:

—

At approximately 2:25 AM today, the “israeli” enemy carried out an aerial aggression from the direction of the occupied Syrian Golan, targeting several points in the vicinity of Damascus. ⬇️⬇️⬇️ — أبوعبيدة (@alkalima_0) November 17, 2023

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

🇸🇾🇮🇱 The Syrian Ministry of Defense announced:

1. “At around 2:25 a.m. today, the Israeli enemy carried out an air attack from the direction of the occupied Syrian Golan Heights, targeting several points in the vicinity of Damascus. “#CheoX #Israel #Syrian #WarCriminal pic.twitter.com/XMPkZbKLqJ — Huu Nghi (@JohnieThompson6) November 17, 2023

Η πηγή δεν έδωσε διευκρινίσεις για τους στόχους της επιδρομής, πάντως ανέφερε ότι τα πλήγματα προκάλεσαν «υλικές ζημιές». Η συριακή αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε κάποιους από τους πυραύλους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Syrian air defenses confront Israeli missiles in Damascus countryside: A Syrian military source reported that at approximately 2:25 a.m. on Friday, the Israeli enemy carried out an aerial aggression from the occupied Syrian Golan.#Syria https://t.co/Sl9axcRG9C — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) November 17, 2023

Κατά το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Βρετανία, οι πύραυλοι είχαν στόχο εγκαταστάσεις του σιιτικού ένοπλου κινήματος Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

🔴📹 Today around 02.25 am Israeli Army came from the direction of the occupied Golan Heights in #Syria and carried out air strikes targeting many points belonging to the Lebanese Hezbollah organization around #Damascus. pic.twitter.com/X5MSA0MW0F — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) November 17, 2023

Στάλθηκαν ασθενοφόρα στις περιοχές που επλήγησαν, πρόσθεσε η ΜΚΟ.

Ο στρατός του Ισραήλ αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές.

Με φόντο τον πόλεμο με τη Χαμάς που ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, το Ισραήλ συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στη Συρία. Τον περασμένο μήνα, πλήγματά του έθεσαν εκτός λειτουργίας τα αεροδρόμια της Δαμασκού και του Χαλεπιού.

Την 8η Νοεμβρίου, επλήγησαν θέσεις της Χεζμπολάχ, συμμάχου τόσο της Δαμασκού όσο και της Χαμάς, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρία μέλη της οργάνωσης, προσκείμενης στο Ιράν, κοντά στη Δαμασκό, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη συριακή επικράτεια μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη χώρα αυτή το 2011.

Η αεροπορία του βάζει πάνω απ’ όλα στο στόχαστρο οργανώσεις υποστηριζόμενες από το Ιράν όπως και το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, συμμάχους της Δαμασκού και ορκισμένους εχθρούς του Ισραήλ, ενίοτε όμως και θέσεις του συριακού στρατού.

Τα αεροδρόμια της Δαμασκού και του Χαλεπιού έχουν βομβαρδιστεί επανειλημμένα.

Το Ισραήλ σπανίως σχολιάζει τα πλήγματα που εξαπολύει στη Συρία δημόσια, πάντως διαμηνύει πως δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να στήσει προγεφύρωμα ή να επεκτείνει τα ερείσματά του προ των πυλών του.