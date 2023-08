Έφθασε πριν από λίγο στην Αθήνα ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι.

Τον κ. Μόντι υποδέχθηκε στο Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ σε λίγο αναμένεται να τον υποδεχτεί στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Προσγειώθηκα στη Αθήνα. Προσβλέπω σε μία παραγωγική επίσκεψη στην Ελλάδα με στόχο την εκβάθυνση της φιλίας μεταξύ Ινδίας – Ελλάδας. Θα έχω συνομιλίες με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και θα έρθω σε επαφή με την Ινδική κοινότητα» ήταν το μήνυμα του Ναρέντρα Μόντι στο Twitter.

Landed in Athens. Looking forward to a productive Greece visit aimed at deepening India-Greece friendship. I will be holding talks with @PrimeministerGR Kyriakos Mitsotakis and also interacting with the Indian community. pic.twitter.com/CaHaYoa5yb

Amidst the historic landscapes of Greece, the warmth and hospitality of the Indian community shines brightly. A heartfelt thank you to them for the warm welcome. pic.twitter.com/kJO7O5bCLu

— Narendra Modi (@narendramodi) August 25, 2023