Φθινοπωρινό ραντεβού με την Αrt Athina 2022 στο Ζάππειο Μέγαρο

Το φθινοπωρινό ραντεβού της Art Athina πλησιάζει, στις 16 Σεπτεμβρίου στο Ζάππειο κι εφέτος καταγράφει ρεκόρ συμμετοχών, εμπλουτισμένο πρόγραμμα και φυσική παρουσία αιθουσών τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καλλιτεχνών και επισκεπτών.



Η μεγαλύτερη ετήσια εικαστική διοργάνωση στην Ελλάδα, που φέτος συμπληρώνει 25 χρόνια παρουσίας, θα διαρκέσει έως και τις 19 Σεπτεμβρίου.



Η Αrt Athina τελεί υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.





Στη φετινή έκθεση, που διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αιθουσών Τέχνης, συμμετέχουν 80 χώροι τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ το πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, υπό την διεύθυνση της Σταματίας Δημητρακοπούλου, περιλαμβάνει 15 ενότητες από ένα ευρύτατο φάσμα τομέων και ενδιαφερόντων της σύγχρονης εικαστικής σκηνής, (αναλυτικότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www. aavirtual. Gr).



Το πρόγραμμα συνθέτουν οι ενότητες Main, που αποτελεί και το βασικό εκθεσιακό πρόγραμμα της Αrt Athina.

Highlights με νέες γκαλερί από το εξωτερικό, ύστερα από πρόσκληση της καλλιτεχνικής διευθύντριας της φουάρ. Feature με γκαλερί από το εξωτερικό που επιλέγει προσκεκλημένος ανεξάρτητος επιμελητής -για το 2022 είναι η ανεξάρτητη επιμελήτρια Kate Carusο από τη Βρετανία με έδρα το Λος Άντζελες.





Projects με ανεξάρτητους χώρους τέχνης. Design με ελληνικές και διεθνείς συμμετοχές. Talks, συζητήσεις με προσκεκλημένους καλλιτέχνες, διευθυντές μουσείων και καταξιωμένους επιμελητές.



Film & New Media Space με αφιέρωμα στους πρωτοπόρους της ελληνικής video art από τις δεκαετίες του '80 και '90 καθώς και αρχειακό υλικό από παλαιότερες διοργανώσεις της Αrt Athina, σε συνεργασία με το αρχείο της ΕΡΤ.



Art Athina X Daata, όπου σε συνεργασία με την βρετανική διαδικτυακή πλατφόρμα Daata διοργανώνεται ένα πρόγραμμα προβολών ανοιχτό στο κοινό. Kids' Educational Program σχεδιασμένο από τον μη κερδοσκοπικό διεθνή κοινωνικό φορέα Σύγχρονης Τέχνης και Πολιτισμού, ΚROMA, για παιδιά ηλικίας άνω των έξι ετών, εφήβους και τους συνοδούς τους.



Στην ενότητα Art Athina All Year Round με δράσεις και συνεργασίες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, εντάσσονται το Art Athina Artist Residency Program στο πλαίσιο του οποίου διεθνείς καλλιτέχνες που εκπροσωπούνται από γκαλερί στις ενότητες Feature και Highlights της Art Athina, μένουν στην Αθήνα για τριάντα ημέρες και δημιουργούν έργα που θα εκτεθούν στο Ζάππειο.



Επίσης, πραγματοποιήθηκε για πέμπτη χρονιά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Art Athina Educational Program, με τη συμμετοχή φοιτητών από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, υπό την ευθύνη της επιμελήτριας Δάφνης Πολίτη και με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη και της πρωτοβουλίας Make Or Break.



Η Art Athina ως θεσμός που παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον τομέα των εικαστικών, εκτός από τις σταθερές θεματικές που συνθέτουν το πρόγραμμα της, φέτος εντάσσει και νέες κατηγορίες που διευρύνουν το πεδίο των ενδιαφερόντων της, αλλά και αφουγκράζονται τις αλλαγές που επιφέρει η τεχνολογία στον χώρο των εικαστικών.



Ακόμα, για πρώτη φορά η Art Athina φιλοξενεί μια έκθεση με έργα που είναι αποκλειστικά NFT και τα οποία δεν έχουν παρουσιαστεί σε άλλη διοργάνωση, ενώ μέσα από την κατηγορία Art Athina Pavilions συνδέει τον κόσμο της σύγχρονης τέχνης με εκείνον της αρχιτεκτονικής. Επιπλέον καθιερώνεται από φέτος το βραβείο της Art Athina για νέο καλλιτέχνη σε συνεργασία με το MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά.



Η Art Athina 2022 είναι η πρώτη που πραγματοποιείται στην καθιερωμένη της μορφή μετά την πανδημία, χωρίς ωστόσο τα δύο προηγούμενα χρόνια να διακόψει τους δεσμούς της με το φιλότεχνο κοινό, παρά τις δύσκολες συνθήκες που επιβλήθηκαν λόγω του Covid-19.