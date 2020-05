Η Μακένζι Ντέιβις στηρίζει την εκπαίδευση κοριτσιών την περίοδο της πανδημίας

Όσο τα σχολεία σε πολλές περιοχές του κόσμου παραμένουν κλειστά λόγω του κορωνοϊού, η πρόσβαση στην εκπαίδευση γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ.

Η ηθοποιός Μακένζι Ντέιβις, πρέσβειρα της One Girl Can, οργάνωσης με έδρα την Κένυα που υλοποιεί δράσεις για την ενδυνάμωση των κοριτσιών μέσω υποτροφιών και παροχής συμβουλών αναφέρθηκε στη ζωτική σημασία της εκπαίδευσης.

«Όπως πάντα, νομίζω ότι τα κορίτσια και οι γυναίκες στον παγκόσμιο Νότο είναι εκείνα που πληρώνουν το τίμημα όποια κι αν είναι η κρίση - στερούνται τα περισσότερα δικαιώματα, οποιαδήποτε τοπική ή παγκόσμια αναταραχή υπάρχει» ανέφερε η ηθοποιός από τον Καναδά.

«Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι όταν οι άνθρωποι επιστρέψουν στη δουλειά και στο σχολείο αυτά τα κορίτσια δεν θα μείνουν χωρίς υποστήριξη ή υποδομή ή ίδρυμα που θα συνεχίσει να προωθεί τις φιλοδοξίες τους» δήλωσε η Μακένζι Ντέιβις στο Vogue.

Από την ίδρυση της οργάνωσης το 2008, 9.600 κορίτσια συμμετείχαν σε προγράμματα mentoring και έχουν δοθεί 863 υποτροφίες για την υποστήριξη της εκπαίδευσής τους σε όλη την Κένυα.

Ενώ η One Girl Can έχει συμβάλει σε σημαντική πρόοδο σε αυτές τις τοπικές κοινότητες, η Ντέιβις τόνισε ότι το έργο είναι ακόμη σε εξέλιξη. Προκειμένου να συνεχίσει τις δράσεις η One Girl Can, μια online σιωπηλή δημοπρασία και ένα gala με τίτλο «Alone, Together: A No-Gala» θα μεταδοθούν ζωντανά στις 4 Ιουνίου για τη συγκέντρωση πόρων για τις υποτροφίες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ