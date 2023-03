Πέθανε σε ηλικία 78 ετών ο Ουρουγουανός αρχιτέκτονας Ραφαέλ Βινιόλι

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών ο διάσημος Ουρουγουανός αρχιτέκτονας Ραφαέλ Βινιόλι, ο οποίος σχεδίασε εμβληματικούς ουρανοξύστες -- όπως εκείνον στην οδό Φέντσερτς του Λονδίνου, ευρύτερα γνωστό ως «Walkie-Talkie» λόγω του σχήματός του.

«Εκ μέρους της οικογένειάς μου, των συναδέλφων και πολλών συνεργατών μας σε όλον τον κόσμο, ανακοινώνω μετά λύπης μου ότι ο πατέρας μου πέθανε αιφνιδίως την Πέμπτη 2 Μαρτίου, σε ηλικία 78 ετών», αναφέρει το μήνυμα που ανήρτησε χθες Παρασκευή ο γιος του Ρομάν στην ιστοσελίδα της εταιρίας που ίδρυσε ο Βινιόλι και εδρεύει στη Νέα Υόρκη.

Ο αρχιτέκτονας, που γεννήθηκε στο Μοντεβιδέο το 1944, άφησε τη σφραγίδα του σε περισσότερα από 600 έργα ανά τον κόσμο: μεταξύ αυτών ξενοδοχεία, συναυλιακοί χώροι, αθλητικές εγκαταστάσεις, αεροδρόμια και η περίφημη στρογγυλή γέφυρα στη λιμνοθάλασσα Γκαρσόν της Ουρουγουάης.

Rafael Viñoly, RIP (a few of my favorites of his great work~clockwise from left: Carrasco International Airport (Uruguay), David L. Lawrence Convention Center (Pittsburgh, PA), Laguna Garzón Bridge (Uruguay) 📸RVA pic.twitter.com/WcO1OrPf2j

Η Μάντσεστερ Σίτι, για την οποία σχεδίασε το προπονητικό της κέντρο «City Football Academy», εξέφρασε μέσω Twitter τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του εκλιπόντος αρχιτέκτονα.

We are deeply saddened to learn of the passing of our cherished friend and renowned architect, Rafael Viñoly who designed the Club's training ground, City Football Academy.



Our thoughts are with his family and friends at this difficult time. pic.twitter.com/rVnxJaQmOy