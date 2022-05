Ντοκιμαντέρ και ριάλιτι με πρωταγωνιστή τον Μπόμπι Μπράουν

Ο Μπόμπι Μπράουν παρουσιάζει τη δική του προσωπική ιστορία και μοιράζεται την αγάπη του για τη μουσική, την οικογένειά του, τη Γουίτνεϊ Χιούστον, στο νέο ντοκιμαντέρ τού αμερικανικού δικτύου A&E, «Biography: Bobby Brown» που κάνει πρεμιέρα στις 30 και 31 Μαΐου. Ο τραγουδιστής και σύζυγός - μάνατζερ της Αλίσια Έθερετζ (Alicia Etheredge) μίλησαν στο People για τη δική τους ιστορία αγάπης.





Γνωρίστηκαν για πρώτη φορά στα τέλη της δεκαετίας του 1980, λίγο καιρό μετά την αποχώρησή του από το επιτυχημένο R&B συγκρότημα New Edition. Όπως θυμάται η Αλίσια: «ήταν διασκεδαστικός, τρελός και γεμάτος ενέργεια». Παρεμβαίνει ο Μπράουν, ο οποίος γελάει αναπολώντας την εικόνα του «κακού παιδιού». «Ήμουν χορτάτος!».



Η φιλία τους κράτησε δεκαετίες. Μετά τον χωρισμό του από τη Χιούστον το 2007, η Αλίσια είπε στο People πως παρατήρησε ότι «ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Τον είδα να παλεύει να επιστρέψει στη μουσική του και σε αυτό που αγαπάει». Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2012 και έχουν τρία παιδιά μαζί: τον Κάσιους Μπράουν 13 ετών, τον Μποντζί Τζέιμσον 6 ετών, και τον Χάντριξ 5 ετών.



«Είμαι το γιν στο γιανγκ του», λέει χαρακτηριστικά η Αλίσια για τη σχέση τους, η οποία θα προβληθεί στη νέα ριάλιτι σειρά 12 επεισοδίων του A&E με τίτλο Bobby Brown: Every Little Step, που θα κάνει πρεμιέρα αμέσως μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ του στις 31 Μαΐου.



Η σειρά μάς μεταφέρει στο σήμερα με μια αποκλειστική ματιά στη ζωή του με τη σύζυγό και τα παιδιά τους, στα νέα επιχειρηματικά εγχειρήματα, στη μουσική καθώς και στην επανένωση του New Edition στο «Culture Tour».



Σημειωτέον μέσα στα χρόνια το ζευγάρι αντιμετώπισε τον εθισμό του Μπόμπι Μπράουν και τις απώλειες των παιδιών του τραγουδιστή Κριστίνα και Μπόμπι Τζούνιορ από χρήση ναρκωτικών.



Για τις ανάγκες του ριάλιτι το ζευγάρι έθεσε όρους. Ο Μπόμπι Μπράουν είπε χαρακτηριστικά ότι: «υπάρχουν συγκεκριμένες στιγμές που είναι ανοικτές οι κάμερες». Ενώ η Αλίσια απάντησε ότι: «μπήκαμε σε αυτό με προσοχή. Μας προσέγγισαν και άλλες φορές, αλλά η A&E μας έδωσε το προνόμιο να κάνουμε την παραγωγή και να έχουμε λόγο σε αυτό που κάνουμε. Είμαστε πραγματικά περήφανοι γι' αυτό».

