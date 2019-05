Πέθανε ο ηθοποιός Πίτερ Μέιχιου, ο Τσουμπάκα του Star Wars

Ο Πίτερ Μέιχιου, ο ηθοποιός που ενσάρκωσε τον Τσουμπάκα στις ταινίες Star Wars, πέθανε στις 30 Απριλίου σε ηλικία 74 ετών στο σπίτι του στο Τέξας, ανακοίνωσε η οικογένειά του μέσω του Twitter.

Γεννημένος τον Μάιο του 1944 στο Λονδίνο ο Μέιχιου είχε ύψος 2,21 μέτρα γεγονός που του επέτρεψε να κερδίσει τον ρόλο του Μινώταυρου στην ταινία «Ο Σεβάχ και το μάτι της τίγρης» το 1976.

Την επόμενη χρονιά ο Τζορτζ Λούκας τον επέλεξε για να ενσαρκώσει τον Τσουμπάκα στην πρώτη ταινία της σειράς Star Wars, έναν ρόλο που συνέχισε ως το 2015, οπότε χρειάστηκε να αποσυρθεί για λόγους υγείας. Ο Μέιχιου επιλέχθηκε κυρίως για το ύψος του, ενώ το πρόσωπό του δεν εμφανίστηκε ποτέ στις ταινίες Star Wars.

Το διάσημο πια γρύλισμά του, που όλοι οι χαρακτήρες της ταινίας μπορούσαν να καταλάβουν χωρίς δυσκολία, ήταν ένα μείγμα από φωνές διάφορων ζώων.

Ο Μπεν Μπερτ ήταν ο σχεδιαστής της φωνής του. Συνδύασε ήχους από αρκούδες, θαλάσσιους ελέφαντες, λιοντάρια, ακόμα και ασβούς.

Πριν από τον Τσιούι, είχε παίξει στην ταινία «Sinbad and the Eye of the Tiger», που ζητούσαν κάποιον με πολύ μεγάλες πατούσες για να υποδυθεί έναν μινώταυρο.

Επίσης εργάστηκε ως σύμβουλος στην ταινία «Ο τελευταίος Τζεντάι» του 2017, προσπαθώντας να μυήσει στα μυστικά του ρόλου τον νέο Τσουμπάκα, τον Φινλανδό Γιούνας Σουοτάμο.

«Είχε βάλει την καρδιά και την ψυχή του στον ρόλο του Τσουμπάκα και φαινόταν σε κάθε πλάνο», επεσήμανε η οικογένειά του στην ανακοίνωση. «Η οικογένεια του Star Wars σήμαινε για εκείνον πολύ περισσότερα από ένας ρόλος σε μια ταινία», τόνισε.

Ο Μαρκ Χάμιλ, που ενσάρκωνε τον Λουκ Σκαϊγουόκερ, αποχαιρέτισε τον φίλο του επισημαίνοντας σε ανάρτησή του στο Twitter ότι ήταν «ένας μεγάλος άνδρας με μια ακόμη μεγαλύτερη καρδιά που πάντα κατάφερνε να με κάνει να χαμογελάω και ένας πιστός φίλος τον οποίο αγαπούσα πολύ».

Άκρως συγκινητικό ήταν το αντίο του Χάρισον Φορντ, που στο Star Wars υποδυόταν τον «Χαν Σόλο», στον «συγκυβερνήτη» του.

Ο Φορντ αναφέρθηκε στην «μεγάλη αξιοπρέπεια και τον ευγενή χαρακτήρα» του φίλου του.



«Αυτές οι πλευρές της προσωπικότητάς του, σε συνδυασμό με την εξυπνάδα και τη χάρη του, μας χάρισαν τον Τσουμπάκα. Ήμασταν συνεργάτες στον κινηματογράφο και φίλοι στην προσωπική μας ζωή για πάνω από 30 χρόνια και τον αγαπούσα. Είχε δώσει την ψυχή του στον χαρακτήρα του και είχε προσφέρει μεγάλη χαρά στο κοινό του Star Wars. Ο Τσουμπάκα συνέβαλε σημαντικά στην επιτυχία των ταινιών που γυρίσαμε μαζί. Ούτε εγώ ούτε εκατομμύρια κόσμου θα ξεχάσουμε ποτέ τον Πίτερ και όσα μας χάρισε», ανέφερε στη δήλωσή του ο Φορντ.

Η οικογένεια του Μέιχιου δεν διευκρίνισε την αιτία του θανάτου του ηθοποιού.

Στις 29 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί μια τελετή στη μνήμη του στην οποία θα παραστούν η οικογένεια και οι φίλοι του, ενώ τον Δεκέμβριο θα ακολουθήσει μία άλλη αποκλειστικά για τους φανς του.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ