Ο Τζόκοβιτς κέρδισε τον Κόρντα σε ματς-θρίλερ για το στέμμα στην Αδελαΐδα

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς χρειάστηκε να προσπαθήσει σκληρά για να...σώσει ένα ματς, επικρατώντας με 6-7(8) 7-6(3) 6-4 επί του Σεμπάστιαν Κόρντα, σήμερα (8/1) στον τελικό της Adelaide International 1.

Μια μέρα αφότου κέρδισε τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ στον ημιτελικό παρά τον τραυματισμό του οπίσθιου μηριαίου, ο Τζόκοβιτς κινήθηκε ελεύθερα στο γήπεδο, αλλά πιέστηκε σκληρά από τον Κόρντα, προτού κάνει καθυστερημένη επίθεση για να αρνηθεί στον αντίπαλό του μια πιθανή νίκη καθοριστική για την καριέρα του.

Ο Αμερικανός μετά ένα προβάδισμα (5-4) πήρε το πρώτο σετ στο τάι μπρέικ αυξάνοντας την πίεση στον Σέρβο.

Αγανακτισμένος ο Τζόκοβιτς φώναξε και έδιωξε δύο μέλη της ομάδας του από τις θέσεις τους πριν από το δεύτερο σετ, στο οποίο πάλι δεν έδειχνε καλά.

Αλλά με το πλήθος πίσω του σταδιακά ανέβασε το παιχνίδι του για να σώσει ένα ματς, που κρίθηκε επίσης σε τάι μπρέικ το οποίο όμως κέρδισε αυτός.

Ο Τζόκοβιτς κράτησε το προβάδισμα 5-4 στο τελικό σετ και έκλεισε τη νίκη με ένα μπρέικ σερβίς καθώς ο Κόρντα ένιωσε τελικά την πίεση και έκανε δύο λάθη.

Ο Τζόκοβιτς στοχεύει για τον 10ο τίτλο του στο Australian Open (16-29 Ιανουαρίου) για να ισοφαρίσει με τον μεγάλο του αντίπαλο Ράφα Ναδάλ σε 22 τίτλους Grand Slam.

Novak Djokovic has won *EIGHT* titles after saving match point during the event:



Vienna 2007

Basel 2009

US Open 2011

Shanghai 2012

Doha 2017

Wimbledon 2019

Dubai 2020

Adelaide 2023



🤯 @DjokerNole #AdelaideTennis pic.twitter.com/9d44vhaljx