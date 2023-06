Τένις: Συγχαρητήρια σε Τζόκοβιτς από Ναδάλ και Σφιόντεκ!

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι από το απόγευμα της Κυριακής ο τενίστας με τους περισσότερους τίτλους σε τουρνουά γκραν σλαμ. Με τη νίκη του επί του Νορβηγού Κάσπερ Ρουντ με 7-6(1), 6-3, 7-5 στον τελικό του Ρολάν Γκαρός, ο 36χρονος Σέρβος έφτασε τα 23 τρόπαια, αφήνοντας πίσω του το σπουδαίο Ράφα Ναδάλ με 22.

Και ο πολύπειρος Ισπανός, ο οποίος έχει κατακτήσει 14 φορές το τρόπαιο στο φημισμένο χωμάτινο τουρνουά του Παρισιού, αλλά απουσίασε από την εφετινή διοργάνωση λόγω τραυματισμού, έσπευσε να συγχαρεί τον «Νόλε» για τη σημερινή επιτυχία του.

Συγκεκριμένα, ο 37χρονος Ισπανός έγραψε στο Twitter: «Πολλά συγχαρητήρια γι' αυτό το εκπληκτικό επίτευγμα @DjokerNole. Το 23 είναι ένα νούμερο που μόλις λίγα χρόνια πριν ήταν αδύνατο να το σκεφτείς, και τα κατάφερες! Απόλαυσέ το με την οικογένεια και την ομάδα σου!»

Many congrats on this amazing achievement @DjokerNole

23 is a number that just a few years back was imposible to think about, and you made it!

Enjoy it with your family and team! 👏🏻