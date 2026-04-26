Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς δήλωσε συμμετοχή στο ντραφτ του ΝΒΑ. Ο 21χρονος Σερβο-Έλληνας γκαρντ γιος του παλαίμαχου παίκτη του ΝΒΑ και του ΠΑΟΚ Πέτζα Στογιάκοβιτς, μετά από μία εξαιρετική σεζόν στο Ιλινόι, που συμμετείχε στο Final-4 του NCAA 2026 και την επιλογή του στο All-Region αποφάσισε να τεστάρει τις πιθανότητες για το… άλμα στον «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του ESPN με ειδίκευση στο κολλεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ, Τζεφ Μπορζέλο, ο Αντρέι Στογιάκοβιτς δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν τελικά επιλέξει να επιστρέψει στο Ιλινόι για μία ακόμη σεζόν.

Στην πρώτη του σεζόν στους «Fighting Illini», ο Αντρέι Στογιάκοβιτς είχε μέσο όρο 13,5 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά αγώνα με 50% ευστοχία στα σουτ εντός πεδιάς και 24,4% στα τρίποντα.

Ο γεννημένος στη Θεσσαλονίκη Στογιάκοβιτς δεν έχει αποφασίσει ακόμη ως προς το… φλέγον θέμα, της εθνικής ομάδας που θα επιλέξει. Όπως γίνεται αντιληπτό η Σερβία και η Ελλάδα των διεκδικούν.