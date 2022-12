Eκστασιασμένοι Αργεντινοί, πλημμύρισαν τους δρόμους του Μπουένος Άϊρες

Χιλιάδες εκστασιασμένοι Αργεντινοί, πλημμύρισαν τους δρόμους του Μπουένος Άϊρες, κατά τη διάρκεια του καλύτερου τελικού όλων των εποχών, για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση και να πανηγυρίσουν στο φινάλε έξαλλα, την κατάκτηση του τρίτου παγκοσμίου κυπέλλου της «αλμπισελέστε», μετά από εκείνα του 1978 και του 1986.

Ο θρίαμβος της Αργεντινής και προσωπικά του «παγκόσμιου» πια Λιονέλ Μέσι που έσπασε όλα τα ρεκόρ με τη συμμετοχή του στον τελικό του Μουντιάλ 2022 και την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου, του μοναδικού που έλειπε από το πλουσιότατο παλμαρέ του, έβγαλε τους κατοίκους της πρωτεύουσας αλλά και των υπόλοιπων πόλεων της χώρας στους δρόμους.

Όλοι οι Αργεντινοί επιθυμούσαν διακαώς να κατακτήσει και η χώρα τους την κορυφή του κόσμου στο ποδόσφαιρο και παρότι έζησαν ένα θρίλερ, στον πιο συναρπαστικό τελικό στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στο τέλος απόλαυσαν το «γλυκό νέκταρ» του θριάμβου.

Οι εικόνες από τους δρόμους του Μπουένος Άϊρες, μιλούν από μόνες τους...

