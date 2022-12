Ολλανδία - Αργεντινή: Οπαδός εισέβαλε στο γήπεδο και διέκοψε το ματς

Διακοπή περίπου δύο λεπτών στην αναμέτρηση της Αργεντινής με την Ολλανδία για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ.

Στο 76ο λεπτό του ματς ημίγυμνος οπαδός εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο του «Lusail Iconic Stadium» και μετά από μια μικρή... πάλη το προσωπικό ασφαλείας τον απομάκρυνε δια της βίας και το ματς συνεχίστηκε.

Ο άνδρας είναι youtuber και στο παρελθόν έχει κάνει και άλλα «ντου» στους αγωνιστικούς χώρους.

The fan who invaded the pitch during the game of Argentina vs Netherlands! #CROBRA #FIFAWorldCup #WorldCup #arg #ned pic.twitter.com/6z3vKEEYUI