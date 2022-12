Πορτογαλία: Στον πάγκο ο Κριστιάνο Ρονάλντο και στον προημιτελικό με το Μαρόκο

Χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο βασικό της σχήμα θα παραταχθεί η Εθνική Πορτογαλίας και στον σημερινό (17:00, ΑΝΤ1) νοκ-άουτ αγώνα της με το Μαρόκο, για τα προημιτελικά του Μουντιάλ!

Ως γνωστόν ο Φερνάντο Σάντος αποφάσισε στον προηγούμενο αγώνα των Ιβήρων, αυτόν απέναντι στην Ελβετία, να αφήσει στον πάγκο τον αστέρα της ομάδας του, για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ

Στη θέση του έβαλε στο αρχικό σχήμα τον Γκονσάλο Ράμος, ο οποίος άρπαξε την ευκαιρία από τα... μαλλιά και δικαίωσε απόλυτα τον ομοσπονδιακό προπονητή του για την εμπιστοσύνη του, σημειώνοντας το πρώτο χατ-τρικ στη διοργάνωση.

Το γεγονός ότι δεν ξεκίνησε τότε βασικός δεν άρεσε καθόλου στον πολύπειρο άσο, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο συγκεκριμένο ματς στο 74' και μάλιστα, μετά το τέλος του αγώνα, αντί να πανηγυρίσει την επιβλητική (6-1) νίκη-πρόκριση της ομάδας του μαζί με τους συμπαίκτες του πήγε κατευθείαν στα αποδυτήρια.

Ακολούθησαν σφοδρές διαδικτυακές επιθέσεις από άτομα του περιβάλλοντος του 37χρονου άσου στον Φερνάντο Σάντος, ο οποίος όμως δεν... χαμπαριάζει από κάτι τέτοια.

Έτσι έχοντας ως γνώμονα το καλό της ομάδας του ο άλλοτε ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής μας αποφάσισε να αφήσει για δεύτερο συνεχόμενο ματς τον «CR7» στον πάγκο, δίνοντας φανέλα βασικού και πάλι στον Γκονσάλο Ράμος, ο οποίος, όπως προαναφέραμε, έλαμψε απέναντι στους Ελβετούς.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Μαρόκο: Μπόνο, Χακίμι, Ελ Γιαμίκ, Άμραμπατ, Ατιάτ Αλάχ, Σάις, Ζιγιές, Ουνάχι, Αμαλάχ, Μπουφάλ, Εν Νεσίρι.

Πορτογαλία: Κόστα, Ντάλοτ, Πέπε, Ντίας, Γκερέρο, Οτάβιο, Νέβες, Φερνάντες, Φέλιξ, Μπ. Σίλβα, Ράμος.

⏲ Chegou a HORA: Este é o nosso 11 Inicial para hoje! 👥🇵🇹 #VesteABandeira



⏲ It's TIME: This is our Starting 11 for today! 👥 #WearTheFlag pic.twitter.com/i7N6khiFag