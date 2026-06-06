Ντάξει μάγκες, καθάρισε η ερασιτεχνική ΑΕΚ και με σχετικές αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού βεβαιώνεται ότι επανέρχεται στον δρόμο της αθλητικής αναγνώρισης.

Να θυμίσω ότι στις 15 Μαΐου η ΓΓΑ πήρε πίσω την ειδική αθλητική αναγνώρισή της ΑΕΚ και η περιπέτεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα δεκάδες αθλητές να χάσουν προπονήσεις και αγώνες. Σε κλίμα ανασφάλειας, η αρχική προσπάθεια της ερασιτεχνικής να κάνει ανάκληση της άρσης δεν ευοδώθηκε, καθώς δεν ήξεραν πως θα δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα και ήθελε χρόνο. Περίπλοκα, τα νομικά.

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