Μπαχ: «Δώστε μια ευκαιρία στην ειρήνη»

Εν όψει της Διεθνούς Ημέρας Αθλητισμού για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη (International Day of Sport for Development and Peace/IDSDP) που εορτάζεται αύριο (6/4), ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), Τόμας Μπαχ, υπογράμμισε τον «μοναδικό και ισχυρό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν ο αθλητισμός και οι Ολυμπιακοί Αγώνες για να ενώσουν ειρηνικά τον κόσμο».

Δημιουργώντας έναν ιστορικό σύνδεσμο -όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της ΔΟΕ- με τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, που έγιναν στην Αθήνα και άρχισαν στις 6 Απριλίου 1896, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ανακοίνωσε το 2013 ότι στις 6 Απριλίου θα γιορτάζεται η Διεθνής Ημέρα Αθλητισμού για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη, κάτι που συμβαίνει κάθε χρόνο από το 2014.

«Ο αθλητισμός φέρνει κοντά τους ανθρώπους σε ειρηνικό ανταγωνισμό» είπε ο Τόμας Μπαχ σε μήνυμά του μέσω βίντεο και συνέχισε: «Όπως λίγα άλλα πράγματα, ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να προάγει την ειρήνη και την κατανόηση με τους συνανθρώπους μας».

Με περίπου 70 ένοπλες συγκρούσεις, πολέμους και κρίσεις σε όλο τον κόσμο να βρίσκονται σε εξέλιξη, μεταξύ των οποίων ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο Τόμας Μπαχ υπογράμμισε επίσης την επείγουσα ανάγκη να κυριαρχήσει η δύναμη ενότητας του αθλητισμού για το καλό στην κοινωνία σήμερα.

«Αυτή είναι η συμβολή στην ειρήνη που μπορεί να προσφέρει ο αθλητισμός: ανοίγοντας ένα μονοπάτι για την προώθηση της κατανόησης μεταξύ ανθρώπων και εθνών» τόνισε και πρόσθεσε: «Ο αθλητισμός μπορεί να ανοίξει την πόρτα στην ειρήνη με τρόπους που δεν το κάνουν ο αποκλεισμός και ο διχασμός».

Μιλώντας για τον σκοπό των Ολυμπιακών Αγώνων από αρχαιοτάτων χρόνων, ο πρόεδρος της ΔΟΕ σημείωσε ότι στόχος τους ήταν πάντα η προώθηση της ειρήνης μέσω του αθλητισμού, τονίζοντας πώς κάθε διοργάνωση των Αγώνων συγκεντρώνει αθλητές από διαφορετικά υπόβαθρα, πολιτισμούς και πεποιθήσεις.

«Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι αθλητές παραμερίζουν όλες τις διαφορές που χωρίζουν τον κόσμο. Αγωνίζονται σκληρά μεταξύ τους, ενώ ζουν ειρηνικά μαζί κάτω από την ίδια στέγη στο Ολυμπιακό Χωριό. Αυτό κάνει τους Ολυμπιακούς Αγώνες ένα τόσο ισχυρό σύμβολο ειρήνης. Λόγω του γεγονότος ότι δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί πόλεμοι, ένοπλες συγκρούσεις και κρίσεις σε αυτόν τον κόσμο, έχουμε δει σχεδόν σε όλες τις διοργανώσεις των Ολυμπιακών Αγώνων αθλητές να ανταγωνίζονται μεταξύ τους – ως σύμβολο ειρήνης – παρά το γεγονός ότι τα έθνη τους βρίσκονται σε πόλεμο ή σε σύγκρουση» συνέχισε.

Ο Τόμας Μπαχ συμπλήρωσε ότι η ειρήνη είναι κάτι πολύ περισσότερο από το να παραμερίζουμε τις διαφορές, σημειώνοντας ότι έχει να κάνει με τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου και τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να ευδοκιμήσουν, όπου ο αθλητισμός μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο.

«Ο αθλητισμός είναι το εργαλείο χαμηλού κόστους και υψηλών "επιπτώσεων" για να υποστηρίξουμε όλες τις χώρες, μεγάλες ή μικρές, πλούσιες ή φτωχές, για να οικοδομήσουμε μαζί έναν πιο ειρηνικό, πιο υγιή, πιο ίσο και πιο βιώσιμο κόσμο για όλους, 365 ημέρες το χρόνο» είπε.

Ο Μπαχ τόνισε επίσης τη σημασία που δίνει η ΔΟΕ στην ενίσχυση του βοηθητικού ρόλου του αθλητισμού στη συμβολή του για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, «επειδή αυτή είναι η αποστολή μας: να θέσουμε τον αθλητισμό στην υπηρεσία της ειρηνικής ανάπτυξης της ανθρωπότητας».

Κλείνοντας κάλεσε όλους να συμμετάσχουν στην αποστολή της ΔΟΕ και να αγκαλιάσουν την ειρήνη:

«Σε αυτή την Ημέρα του Αθλητισμού για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη, ελάτε μαζί μας καθώς καλούμε όλους σε όλο τον κόσμο: Δώστε μια ευκαιρία στην ειρήνη!»