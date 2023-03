«Ποιον έχεις ορίσει; Βγάλτον και βάλε εμένα»: Τι συνέβη με τον ελίτ διαιτητή που αυτοπροτάθηκε!

Έτσι όπως εξελίχθηκε η χθεσινή (27/03) σύσκεψη-τραγέλαφος του ελληνικού ποδοσφαίρου στην ΕΠΟ, το πιο σημαντικό, τελικά και ουσιώδες, που κρατάμε, ήταν η αποκάλυψη του Στιβ Μπένετ, την οποία έφερε στο «φως» ο Μάκης Γκαγκάτσης, ότι ελίτ διαιτητής αυτοπροτάθηκε για το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στην 3η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.



Πρόκειται αν μη τι άλλο για τεράστιο σκάνδαλο και επειδή στο εξωτερικό δεν αστειεύονται, η UEFA, που έχει ενημερωθεί από τον Άγγλο αρχιδιαιτητή, έχει ξεκινήσει ήδη πειθαρχική έρευνα, όπως και η ομοσπονδία της πατρίδας του συγκεκριμένου ρέφερι, που ενήργησε με… άκρως περίεργο τρόπο, για να βρεθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» την άλλη Τετάρτη!



Είναι χαρακτηριστικό, μάλιστα, πως ο συγκεκριμένος διαιτητής επικοινώνησε αρχικά με μήνυμα με τον Στιβ Μπένετ, γράφοντάς του μεταξύ άλλων: «Me and my team are ready to come», δηλαδή «Εγώ και η ομάδα μου είμαστε έτοιμοι να έρθουμε».

Ο Μπένετ, που, να σημειωθεί εδώ, δεν τον ήξερε προσωπικά, τού απάντησε αφενός ότι έχει ήδη βρει διαιτητή για το ματς του Φαλήρου και αφετέρου πως δεν γίνεται να κάνει κάτι τέτοιο, διότι είναι παράνομο! Στη σύσκεψη, μάλιστα, ο Άγγλος είπε επί λέξει στους «έξι»: «Η καριέρα αυτού του διαιτητή θα τελειώσει»!



Το απίστευτο, ωστόσο, είναι άλλο. Μετά το αρχικό «όχι» του Μπένετ και αφότου ενημερώθηκε πως η ΚΕΔ έχει ήδη βρει διαιτητή για το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, πήρε τηλέφωνο τον Άγγλο αρχιδιαιτητή και του ζήτησε να τον αντικαταστήσει και να βάλει αυτόν!

Ο Μπένετ, ωστόσο, του ξεκαθάρισε και πάλι ότι δεν γίνεται να αλλάξει ο ορισμός, αφού και η ομοσπονδία του έχει δηλώσει διαθεσιμότητα διαιτητή της για άλλη ημερομηνία και ακολούθως ενημέρωσε τόσο τη δική του ομοσπονδία όσο και την UEFA.

Και όπως προαναφέραμε, ο αρχιδιαιτητής της UEFA, Ρομπέρτο Ροζέτι, έχει ήδη ενημερωθεί σχετικά και αναμένεται ο συγκεκριμένος διαιτητής να τεθεί στο περιθώριο τουλάχιστον ως το τέλος της σεζόν και… βλέπουμε!



Να σημειωθεί εδώ ότι ο Μπένετ δεν έχει αποκαλύψει σε κανέναν σχεδόν ποιος είναι ο διαιτητής! Ανήκει, ωστόσο, σε ομοσπονδία, η οποία έχει δεχθεί να στείλει διαιτητές στην Ελλάδα… Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, όπως γίνεται αντιληπτό, να μάθουμε το όνομά του, αν έχει έρθει ξανά στην Ελλάδα και, κυρίως, προς τι όλη αυτή η… πρεμούρα να είναι στο Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ την άλλη Κυριακή.