Η Super League γνωστοποίησε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευσή της θα διεξαχθεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στις 16:00, μέσω τηλεδιάσκεψης, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη στις 30 Ιουνίου.

Κυρίαρχο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποτελεί η έγκριση της προκήρυξης του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, η οποία θα καθορίσει το πλαίσιο διεξαγωγής της νέας σεζόν.

Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει επίσης τη συζήτηση διάφορων θεμάτων που ενδέχεται να τεθούν από τα μέλη της λίγκας.