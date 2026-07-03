Κάτοικος Βουλιαγμένης θα παραμείνει και την επόμενη σεζόν ο Κας Τε Ρίλε, ο οποίος ανανέωσε τη συνεργασία του με τον ΝΟΒ. Ο 24χρονος Ολλανδός αριστερόχειρας εντάχθηκε το περασμένο καλοκαίρι στην ομάδα του Λαιμού και αγωνίστηκε σε 26 παιχνίδια της Waterpolo League, σκοράροντας 52 γκολ.

Έχει παίξει επίσης στην Πριμόριε Ριέκα και την Μπαρτσελόνα, ενώ είναι βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας της χώρας του, με συμμετοχή σε δύο Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.

«Χαίρομαι ιδιαίτερα που ανανεώνω το συμβόλαιό μου. Είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν ο προπονητής και η διοίκηση. Η Βουλιαγμένη είναι ένας εξαιρετικός Όμιλος με σπουδαίους ανθρώπους και γι’ αυτό η απόφασή μου να παραμείνω δεν ήταν δύσκολη» δήλωσε ο Τε Ρίλε, μετά την υπογραφή του συμβολαίου του.