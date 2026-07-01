Του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου

Στις 6 Νοεμβρίου του 2023, γνωστός Συμβολαιογράφος του Πειραιά, ο Σωτήρης Βασιλάκης υπογράφει περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης δια της οποίας κατοχυρώνεται η ιδιοκτησία ακινήτου επί της οδού Ιουλιανού και στη θέση Μιχαήλ Βόδα στην Αθήνα στην εταιρεία «Where About Travels, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία».

Η απόκτηση του ακινήτου πραγματοποιείται, όπως εξηγείται σαφώς από την ανωτέρω συμβολαιογραφική πράξη, μέσω εξαναγκαστικού πλειστηριασμού ο οποίος επισπεύδεται και διεξάγεται την 15 Σεπτεμβρίου του 2023.

Το γεγονός αυτό δεν θα είχε ιδιαίτερη δημοσιογραφική σημασία αν δεν αφορούσε ένα πολιτικό πρόσωπο, πρόεδρο κόμματος, την κυρία Μαρία Καρυστιανού συγκεκριμένα, η οποία κατέχει το 50% της εταιρείας «Where About Travels», που έχει έδρα στην οδό Κομνηνών 61 στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης και δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση καταλυμάτων διακοπών. Με λίγα λόγια την διάθεση σε τουρίστες καταλυμάτων Airbnb.

Το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στο γεγονός ότι το ακίνητο, ένα διαμέρισμα στο 5ο όροφο πολυκατοικίας σε κεντρική περιοχή των Αθηνών αποκτήθηκε μέσω πλειστηριασμού από πολύ συγκεκριμένη εταιρεία διαχείρισης «κόκκινων δανείων». Πρόκειται για την εταιρεία «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων Από Δάνεια και Πιστώσεις» με έδρα το Μοσχάτο Αττικής. Η «doValue» είναι επίσημη εκπρόσωπος και διαχειρίστρια των απαιτήσεων της εταιρείας «Frontier Issuer Designated Activity Company» με έδρα το Δουβλίνο στην Ιρλανδία.

Πρόκειται δηλαδή για την απόκτηση από την εταιρεία στην οποία μετέχει η κυρία Καρυστιανού κατά το ήμισυ ενός ακινήτου Fund που διαχειρίζεται «κόκκινα δάνεια» στην Ελλάδα ως εισπρακτικός μηχανισμός και στη συνέχεια πλειστηριάζει τα ακίνητα των πολιτών που δεν έχουν την δυνατότητα αποπληρωμής των δανείων της.

Το ακίνητο επί της οδού Ιουλιανού αποκτήθηκε με το ευτελές ποσόν των 30.457 ευρώ συνολικά το οποίο πλήρωσε η εταιρεία της κυρίας Καρυστιανού. Προσοχή , το ακίνητο αποκτήθηκε σε τιμή χαμηλότερη της αντικειμενικής του αξίας η οποία ήταν 30.902,40 ευρώ. Ενδεχομένως δε να υπάρχει και μία απώλεια εσόδου του Δημοσίου από αυτήν την μικρή έστω διαφορά. Αυτό σημαίνει πως πρόκειται για μία μικρή ιδιοκτησία η οποία ωστόσο ανήκε σε ζευγάρι Ινδών μεταναστών το οποίο προφανώς αδυνατούσε να αποπληρώσει το δάνειο του.

Η πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα» δηλαδή μόλις 7 μήνες μετά την τραγωδία στα Τέμπη ασχολείται με την απόκτηση ακινήτου στην Αθήνα για εκμετάλλευση. Κανείς δεν θα ανέμενε από ένα τέτοιο πρόσωπο που πολλοί αποκαλούσαν την «Μητέρα των Τεμπών» να δραστηριοποιείται με αυτόν τον τρόπο εκμεταλλευόμενη την αδυναμία μικροϊδιοκτητών να αποπληρώσουν τις δανειακές υποχρεώσεις τους.

Τι έλεγε η Καρυστιανού για Funds και τράπεζες στη διακήρυξη του κόμματός της

Λίγα χρόνια μετά η κυρία Καρυστιανού ιδρύει πολιτικό κόμμα. Στην Ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της η πρόεδρος πια Μαρία Καρυστιανού διακηρύσσει με στόμφο τα εξής:

«Οριστική παύση των δυσμενών διακρίσεων σε βάρος οικονομικά ευάλωτων δανειοληπτών, έλεγχος της αισχροκερδούς δράσης των Servicers και των Funds και παροχή προστασίας της πρώτης κατοικίας».

Όλα τα παραπάνω τα διακηρύσσει δια ζώσης, η κυρία Καρυστιανού όταν στην αμέσως προηγουμένη παράγραφο στηλιτεύει το γεγονός ότι αρπάζονται οι περιουσίες πολιτών για μικροποσά την ώρα που διάφορα ΜΜΕ αλλά και πολιτικά κόμματα και επιχειρήσεις χρωστούν δισεκατομμύρια και ρυθμίζουν συνεχώς τις υποχρεώσεις τους .

Μα για μικροποσά μιλάμε και στην υπόθεση της απόκτησης του ακινήτου της Ιουλιανού στην Αθήνα από ένα ζευγάρι Ινδών μεταναστών. Για 30.000 ευρώ αποκτήθηκε μέσω πλειστηριασμού το διαμερισματάκι.

Το έβγαλε στο σφυρί Servicer που εκπροσωπεί πασίγνωστο Fund, το οποίο εδρεύει εκτός Ελλάδος, στην Ιρλανδία. Πρόκειται για την επιτομή της αδικίας την οποία τόσο γλαφυρά επικαλείται η κυρία Καρυστιανού στην ιδρυτική Διακήρυξη του κόμματος της.

Τι έλεγε η Μαρία Καρυστιανού στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» για τα Funds και τις τράπεζες:

Δείτε και την επίσημη καταχώρηση της εταιρείας στην οποία μετέχει η Μαρία Καρυστιανού με ποσοστό 50% και που εδρεύει στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης:

Η Πολιτική κινείται σε εξαιρετικά ολισθηρά μονοπάτια. Όταν μία πολιτικός επικαλείται ένα νέο ήθος, ένα νέο ύφος και μία νέα νοοτροπία διοίκησης όπως η κυρία Καρυστιανού τότε οφείλει τουλάχιστον να ακολουθεί αυτές τις αρχές στην προσωπική της ζωή και κυρίως στις οικονομικές της δραστηριότητες. Ήδη τα πρώτα σημάδια ανακολουθίας μεταξύ διακηρύξεων και καθημερινής πολιτικής πρακτικής, στοίχισαν στην πρόεδρο Μαρία Καρυστιανού τις πρώτες ηχηρές αποχωρήσεις από το κόμμα της.

Ωστόσο στην υπόθεση του ακινήτου επί της οδού Ιουλιανού η κυρία Καρυστιανού οφείλει δημόσιες εξηγήσεις.

Διότι είναι αυτή η οποία «κούνησε» το δάκτυλο» στην Θεσσαλονίκη την ημέρα της εξαγγελίας του πολιτικού της σχηματισμού. Και όσοι κουνούν το δάκτυλο στην Πολιτική πρέπει να έχουν φροντίσει τουλάχιστον για τα του οίκου τους…