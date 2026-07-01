Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με την Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρο του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», θέσαμε υπόψιν της όλα τα στοιχεία του αποκαλυπτικού ρεπορτάζ της «Ζούγκλας», η ίδια υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε την συγκεκριμένη ενέργεια και ότι έγινε «από τον τότε σύντροφό της, κύριο Μωυσίδη» και μάλιστα «σε μια περίοδο πολύ δύσκολη για μένα, καθώς είχα χάσει την επιμέλεια των παιδιών μου και την κόρη μου».

Όλη η απάντηση της Μαρίας Καρυστιανού στη «Ζούγκλα»

Ρωτήσαμε την Μαρία Καρυστιανού, για το ακίνητο που αγόρασε η εταιρεία, στην οποία είναι συνδιαχειρίστρια με τον πρώην σύντροφό της, την «Where about Travels», το οποίο έχει κατασχεθεί από Funds στην Αθήνα το 2023.

Αναλυτικά η απάντηση:

«Λοιπόν, το ζήτημα που μου θέτετε δεν είναι ένα ζήτημα στο οποίο μπορώ να σας απαντήσω «ναι» ή «όχι».

Ούτε καν το θυμάμαι. Γιατί αφορά μια συναλλαγή που έχει κάνει η εταιρεία που είχα ιδρύσει το ’22 με τον τότε σύντροφό μου, Γιάννη Μωυσίδη».

Στην απάντησή της η Μαρία Καρυστιανού κατηγορεί στελέχη του κόμματός της ότι είναι πίσω από την αποκάλυψη για την αγορά διαμερίσματος που είχε κατασχεθεί από Fund.

«Το θέμα το ερεύνησα, όταν ήρθαν πρόσωπα μέσα από το κίνημά μου και το έθεσαν γιατί τους το είπαν κάποιοι. Τώρα ποιοι, τέλος πάντων, μπορούμε να φανταστούμε όλοι, ότι το βρήκαν στο κτηματολόγιο, που είναι βέβαια όλα δημοσιευμένα, λέγοντάς μου ότι θα το βγάλουν στη δημοσιότητα αν δεν ενδώσω σε απαιτήσεις για τις υποψηφιότητες και για τα αρχηγιλίκια».

Η Μαρία Καρυστιανού επισημαίνει ότι «όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να ενδώσω σε τέτοιους αστείους και ανήθικους εκβιασμούς. Πρώτον, διότι δεν έχω καμία εξάρτηση, είμαι διάφανη, και δεύτερον, ούτε καν θυμάμαι αυτή τη συναλλαγή, καθώς η εταιρεία αυτή δεν λειτούργησε ποτέ σε μόνιμη βάση».

Τα ακίνητα της εταιρείας

«Η εταιρεία», σύμφωνα με την ίδια «απλά απέκτησε συνολικά τρία ακίνητα και επιπλέον τη διαχειριζόταν (σ.σ. Where About Travels), ο τότε σύντροφός μου, στον οποίο είχα εμπιστοσύνη και ο οποίος ασχολείται γενικά με το real estate, ενώ εγώ ήμουνα αφιερωμένη στο ιατρείο μου μέχρι το 2023 που σκοτώθηκε η κόρη μου, και έπειτα συνδύαζα το ιατρείο μου μαζί με τον αγώνα για τη δικαίωση του παιδιού μου».

Όπως αναφέρει προς τη «Ζούγκλα» για την ίδια είναι θέμα ανύπαρκτο και πως ο πόλεμος εναντίον της, την χαροποιεί και την δυναμώνει, ενώ κατηγορεί το «σύστημα».

«Για μένα όλο αυτό είναι ξεκάθαρο, ολοφάνερο ότι το σύστημα βρίσκει, άγνωστο με ποια ανταλλάγματα, πρόθυμους συνεργούς, και φυσικά, εκ των έσω, για να βάλει θέματα ανύπαρκτα, όπως μια πλαστή απόφαση Πρωτοδικείου του Άργους, όπως θυμόσαστε, την οποία δήθεν εγώ θα έχανα την επιμέλεια των παιδιών μου. Λοιπόν, όλος αυτός ο πόλεμος εμένα με χαροποιεί και με δυναμώνει, διότι αποκαλύπτει ξεκάθαρα τον πανικό του συστήματος, το οποίο μην έχοντας άλλο επιχείρημα για όλα αυτά στα οποία με συνέπεια και σταθερότητα, παλεύω και διεκδικώ για το καλό της χώρας, να επιστρατεύει τους αδύναμους κρίκους για να με χτυπήσει».

Σε ερώτημά μας για το εάν η αγορά κατασχεμένης κατοικίας είναι μεν νόμιμη, αλλά είναι και ηθική, η ίδια μας παρέπεμψε στον πρώην σύντροφό της «για το θέμα της ηθικότητας».

«Μα τι καραμέλα είναι αυτή που λέτε; Σας εξηγώ ότι αυτή η κίνηση έγινε από τον κύριο Μωυσίδη, αν θέλετε μιλήστε με τον ίδιο για το θέμα ηθικότητας. Θα μου πείτε εμένα για το θέμα ηθικότητας; Θα δείτε το πρόγραμμα που θα βγάλουμε για τα funds και θα καταλάβετε για την ηθικότητα. Μια πράξη, λοιπόν, η οποία τελέστηκε όταν εγώ είχα χάσει την κόρη μου και δούλευα από το πρωί μέχρι το βράδυ στο ιατρείο, και στη συνέχεια προσπαθούσα σε Ελλάδα και εξωτερικό να καταργήσω το άρθρο 86, που ούτε εσάς σας βολεύει, γιατί ουσιαστικά δίνει ασυλία και τη δυνατότητα στους πολιτικούς μας να μας κακοποιούν, θέλετε να μου πείτε ότι καθόμουνα όλη τη μέρα πάνω από τους πλειστηριασμούς για να χτυπήσω σπίτι; Αυτό που, εσείς αυτό που ορίζετε, είναι ανήθικο. Ειλικρινά!».

Μάλιστα, τονίζει πως ο πλειστηριασμός και η αγορά του σπιτιού έγινε σε μια περίοδο που η ίδια ήταν «πνευματικά και σωματικά μη διαθέσιμη».

«Δείχνει ότι ήταν μια μεμονωμένη πράξη που την έκανε ο κύριος Μωυσίδης και έγινε, μάλιστα, και στο σημείο που εγώ ήμουνα… πνευματικά και σωματικά και από όλες τις απόψεις, μη διαθέσιμη», ενώ επαναλαμβάνει ότι η ίδια δεν το γνώριζε.

Το ερώτημα, βέβαια, είναι πώς είναι δυνατόν ως διαχειρίστρια της εταιρείας που αγοράζει ακίνητο από Fund να μην το γνώριζε.

«Σας εξηγώ ότι ο άνθρωπος με τον οποίο είχα σχέση και ασχολείται με το real estate, κάναμε, βέβαια, την εταιρεία μαζί, αλλά την ανέλαβε πλήρως. Κι εγώ είμαι γιατρός, εργάζομαι από το πρωί μέχρι το βράδυ στο ιατρείο μου, δεν έχω καμία σχέση με αυτά, γιατί δεν το γνωρίζω το αντικείμενο. Είμαι διαχειρίστρια επειδή ακριβώς, λόγω φορολογίας, ο επειδή ο άνθρωπος είναι κάτοικος εξωτερικού και φορολογείται στο εξωτερικό, δεν ήθελε να έχει διπλή φορολογία. Οπότε το ανέλαβα εγώ».

Επίσης, από την έρευνα της «Ζούγκλας» αποδεικνύεται ότι μέχρι προχθές το όνομά της εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια της εταιρείας ενώ από χθες έχει «κατέβει».

Τέλος, η ίδια υποστηρίζει ότι δεν θα κάνει κάτι – τώρα που αποκαλύφθηκε το θέμα με τους πλειστηριασμούς των Funds και την αγορά ακινήτου από την εταιρεία της – σημειώνοντας ότι θα συνεχίσει τον αγώνα της εναντίον των Funds και υπέρ των ελληνικών οικογενειών που χάνουν τα ακίνητά τους.

«Τι να κάνω; Δεν έχω να κάνω κάτι. Δεν έχω να κάνω τίποτα απολύτως. Εγώ θα συνεχίσω τον αγώνα μου κατά των funds, υπέρ των ελληνικών οικογενειών και ελληνικών επιχειρήσεων που χάνουν τα ακίνητά τους. Επειδή ο κύριος Τσίπρας έφερε τα μνημόνια και μας παίρνουν τα σπίτια. Εκεί θα με βρείτε, δίπλα. Τα άλλα που θέλετε να με τοποθετήσετε, λυπάμαι. Δεν είμαι διαθέσιμη».