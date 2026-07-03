Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Ναθάνιελ Μπράουν στην Μπάγερν, με τον 23χρονο αμυντικό να υπογράφει πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον σύλλογο του Μονάχου.

«Η Μπάγερν είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο. Σημαίνει πολλά για μένα που έχω την ευκαιρία να παίξω για αυτόν τον σύλλογο και με κάνει πολύ περήφανο. Επιπλέον, κατάγομαι από τη Βαυαρία, κάτι που την κάνει ακόμα πιο ξεχωριστή» δήλωσε ο διεθνής Γερμανός, το κόστος της απόκτησης του οποίου από την Άιντραχτ υπολογίζεται στα 55 εκατ. ευρώ.

Είναι γεννημένος στο Άμπεργκ της Βαυαρίας και αγωνίστηκε στη Νυρεμβέργη, πριν μετακομίσει στη Φρανκφούρτη το καλοκαίρι του 2024. Μετά από δύο εξαιρετικές σεζόν στην Άιντραχτ, με 73 συμμετοχές και 7 γκολ, ο 23χρονος αριστερός μπακ κέρδισε θέση βασικού στην εθνική Γερμανίας, έπαιξε σε τρία από τα τέσσερα παιχνίδια των «πάντσερ» στο Μουντιάλ 2026. Σημείωσε και το παρθενικό γκολ του με το εθνόσημο, σκοράροντας στο 7-1 επί του Κουρασάο.

Ο Μπράουν αποτελεί τη δεύτερη μεταγραφή των πρωταθλητών Γερμανίας κατά την καλοκαιρινή περίοδο, μετά τον Μαροκινό επιθετικό Ισμαέλ Σαϊμπάρι από την Αϊντχόφεν.