Έντονα παράπονα για την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των έργων που απαιτούνται στο Δημοτικό Στάδιο Ζακύνθου, εξέφρασε ο τοπικός σύλλογος μέσω ανακοίνωσής του.

Ο επτανησιακός σύλλογος ο οποίος προσωρινά χρησιμοποιεί ως έδρα το Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου, ζητά άμεσα να τελειώσουν οι εργασίες ώστε να μπορεί να δίνει τους εντός αγώνες του για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Super League 2 στη φυσική του έδρα.

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