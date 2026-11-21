Η Καλαμάτα υποδέχεται σήμερα (19:30) την ΑΕΚ στο Δημοτικό Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας, όπου παίζει όλη τη χρονιά λόγω των έργων στο δικό της. Η Ένωση είναι 3η με 20 βαθμούς, επτά πίσω από τον Παναθηναϊκό και με ματς λιγότερο και δεν έχει περιθώριο για απώλειες πριν από ένα πρόγραμμα με Κόμο, ΠΑΟΚ, Αστέρα στο Κύπελλο και Ολυμπιακό.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν έχει τον τιμωρημένο Μαρίν. Ο Κάιρινεν και ο Ζίνι είναι αμφίβολοι, και αμφίβολοι είναι και οι Ζοάο Μάριο και Αλεξίου, ενώ ο Ζούμπκοφ είναι τραυματίας. Ο Σέρβος τεχνικός πάει σε ροτέισον, με τον Στρακόσα να επιστρέφει κάτω από τα δοκάρια και τον Κοϊτά να υπολογίζεται κανονικά, αφού η ποινή της UEFA (δύο αγωνιστικέ) από την αποβολή του στο ματς με την Ρεάλ ισχύει μόνο για τα ευρωπαϊκά.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr