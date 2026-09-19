Ενισχυμένος θα παραταχθεί ο Λεβαδειακός στο παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό στο «Λάμπρος Κατσώνης» (20/9, 17:00, Novasports 2), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Ηλίας Χαραλάμπους είδε με ικανοποίηση να είναι έτοιμοι οι δύο νεοαποκτηθέντες, ο αριστερός εξτρέμ Οκταβιάν Ποπέσκου και ο κεντρικός αμυντικός Τζόναθαν Πάνζο. Παράλληλα, στην αποστολή των Βοιωτών επιστρέφουν και οι Παναγιώτης Λιάγκας, Τζόσουα Λαμαράνα. Αντίθετα, εκτός λόγω ενοχλήσεων έμειναν οι Άντριαν Σουτ και Παναγιώτης Συμελίδης.

Ο Κύπριος τεχνικός ανακοίνωσε αποστολή 26 παικτών που είναι οι εξής: Άνακερ, Ελιάσι, Πάντεα, Μανθάτης, Κορνέζος, Λιάγκας, Πάνζο, Τσάρας, Φίλων, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Λαμαράνα, Κωστή, Νίκας, Εντιαγέ, Γκούμας, Βρακάς, Παπαδόπουλος, Ούρσι, Μπάλντε, Ροντρίγκεζ, Μπάουσα, Εμμανουηλίδης, Ποπέσκου, Κομπνάν, Οζέγκοβιτς.