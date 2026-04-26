Είναι γνωστό ότι ο πρόεδρος της ΕΠΟ προέρχεται από τον ΠΑΟΚ. Αυτό, μάλιστα, απ’ ότι φάνηκε και χθες μπαίνει σε απόλυτη προτεραιότητα σε σχέση με τη θέση του ως επικεφαλής του ελληνικού ποδοσφαίρου, αφού ο Γκαγκάτσης δεν έδωσε καν τα μετάλλια και το τρόπαιο στον ΟΦΗ κατά την απονομή, όπως συμβαίνει σε όλο τον κόσμο!

Ο Μάκης Γκαγκάτσης έδωσε τα μετάλλια στον ΠΑΟΚ με θλιμμένο ύφος συμπαράστασης και στη συνέχεια αποχώρησε αφήνοντας τον πρόεδρο της ΕΠΣ Ηρακλείου κ. Τζώρτζογλου να κάνει την απονομή στους τροπαιούχους!

